«Преобразилась и на съемки»: 69-летняя Бабкина сделала новую прическу

69-летняя Надежда Бабкина успевает уделять время карьере и семье. Она уже продолжительное время строит отношения с молодым возлюбленным Евгением Гором. Летом они отдыхали на Кипре и демонстрировали идиллию. К слову, артистка выглядит моложе своего возраста и умеет выглядеть ярко и женственно, поэтому не удивительно, что она смогла покорить сердце Гора. К тому же, уже не первый год певица выступает в качестве эксперта на «Модном приговоре».

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Так, недавно Бабкина продемонстрировала пять стильных образов на каждый день. А перед очередными съемками в передаче певица побывала в салоне красоты, где ей укоротили волосы и сделали новую укладку, а также эффектный макияж. Локоны артистке завили в кудри и придали волосам объем. Ко всему прочему, она облачилась в черное силуэтное платье и необычный кардиган с кожаными рукавами и бахромой.

Образ звезда завершила ботинками на шнуровке. Летящей походкой она отправилась на съемки нового выпуска передачи. «Преобразилась и поехала на съемки,»Модного приговора» с хорошим настроением!» — поделилась Надежда Георгиевна.

Многие поклонники оценили ее прическу и пришли в восторг от образа. «Отлично выглядите! Так держать!», «Очень хорошенькая, Надежда!», «Очень идёт вам эта форма! Браво мастерам!», «Все моложе и все краше», «Женщина всегда остаётся очаровательной, когда в её душе весна», «Вы и платье бесподобное», «Очень шикарно выглядите. Минус 10 лет», — прокомментировали пост подписчики.

А вам понравился образ звезды?