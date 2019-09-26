ЗВЕЗДЫ

«Бабенку выбрал очередную?»: Бабкина подшутила над Прохором Шаляпиным

Возлюбленная музыканта Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась забавным видео.

«Бабенку выбрал очередную?»: Бабкина подшутила над Прохором Шаляпиным
Бабкина подшутила над Шаляпиным/globallookpress.com

Пианистка из Киева Виталина Цымбалюк-Романовская в Instagram поделилась забавной видеозаписью. На кадрах можно увидеть певицу Надежду Бабкину, которая выступала на сцене театра «Русская песня». Зрители аплодируют «вечно юной» Бабкиной.

В это время исполнительница подошла к краю сцены и стала собирать от зрителей цветы. В зале оказалась известная телеведущая Елена Малышева. «Спасибо, Леночка. Лена Малышева», — представила свою давнюю подругу Надежда Бабкина.

Затем цветы звезде решил подарить музыкант Прохор Шаляпин. Звезда подошла к нему и спросила: «Бабенку выбрал себе очередную?» В зале в это время раздались смешки. Прохор Шаляпин показал взглядом на снимающую все это на телефон Виталину Цымбалюк-Романовскую. «А, понятно», — сказала Бабкина.

«Даже Надежда Георгиевна чуть было какой-то бабке тебя не сбагрила Прохор Шаляпин. Но трагических событий удалось избежать. Как и героям спектакля «За двумя зайцами» в театре «Русская песня», — прокомментировала видеозапись экс-супруга актера Армена Джигарханяна.

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Армен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-РомановскаяЕлена МалышеваНадежда БабкинаПрохор Шаляпин
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«Бабенку выбрал очередную?»: Бабкина подшутила над Прохором Шаляпиным
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