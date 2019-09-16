«Меня греет любовь»: Бабкина высказалась об отношениях с молодым мужем

По словам певицы, у нее все отлично в личной жизни - она счастлива.

Певица Надежда Бабкина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказалась о своей личной жизни. Надо отметить, что звезда очень редко позволяет себе говорить об отношениях с мужчинами. Как известно, яркая исполнительница уже на протяжении пятнадцати лет живет с молодым мужем музыкантом Евгением Гором. Он на тридцать лет моложе звезды.

Как сказала исполнительница, с ним она может себе позволить быть просто женщиной. «Меня греет любовь», — заявила она на вопрос об отношениях с Евгением Гором.

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Добавим, что минувшее лето Бабкина провела с молодым мужем на Кипре. Они много купались, загорали. Затем звезда уехала на Алтай, где принимала пантовые ванны. Журналисты поинтересовались, каким образом звезде все время удается так прекрасно выглядеть. Ей, напомним, сейчас уже 69 лет.

«Правильная организация труда. Вот секрет моего успеха и прекрасного самочувствия», — заявила певица и попросила журналистов больше ее не пытать.