Звездный стиль

Бабкина поделилась пятью яркими образами на «Модном приговоре»

Певица приступила к съемкам в новом сезоне телепроекта.

Бабкина поделилась пятью яркими образами на «Модном приговоре»
Надежда Бабкина. фото: globallookpress.com

Надежда Бабкина минувшим летом не только гастролировала, но и успела отдохнуть с молодым возлюбленным Евгением Гором на Кипре. В отпуске певица демонстрировала стильные наряды. И это не удивительно, так как не первый год артистка выступает экспертом на передаче «Модный приговор». Вернувшись в Москву она отвела внуков в школу, а потом преступила к съемкам в новых выпусках популярной передачи.

На днях Бабкина поделилась снимками, которые сделала в студии «Модного приговора». Она продемонстрировала несколько ярких образов. Певица на первом фото позировала в черно-белом платье-оверсайз, которое дополнила бусами. Аксессуарами она разбавила и лаконичную черную блузку. А вот на совместном снимке с Эвелиной Хромченко и Александром Васильевым, артистка предстала в ярко-алом костюме и белой футболке.

Самым сдержанным оказался образ с черными брюками и блузкой с цветочным узором. В нем надежда выглядела еще стройнее, чем обычно. Также она показала еще один вариант образа с красным пиджаком. Звезда добавила к нему брюки в полоску и футболку с принтом.

«Открываем новый сезон „Модного приговора“, очень соскучились по программе!» — призналась певица.

Поклонники были рады таким новостям. Они в очередной раз похвалили Бабкину за хороший вкус. «Вы очень хорошо одеваетесь!», «Мне кажется, что Надежда похудела немного», «Модный приговор без вас Надежда Гергиевна скучен», «Шикарно выглядит! Молодец!», «Вы всегда очень красиво одеты. Лицо стало естественное и очень красивое», — прокомментировали пост подписчики.

А вам какой образ артистки понравился больше всего?

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Тэги:

Звездный стильмода и стильНадежда БабкинаПрограмма "Модный приговор"

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Бабкина поделилась пятью яркими образами на «Модном приговоре»
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