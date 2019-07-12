ЗВЕЗДЫ

69-летняя Бабкина показала идиллию с возлюбленным на отдыхе

Певица проводит время на Кипре вместе с Евгением Гором.

69-летняя Бабкина показала идиллию с возлюбленным на отдыхе
Надежда Бабкина. фото: globallook.com

Надежда Бабкина не так давно отметила 69 летие. В столь зрелом возрасте артистка выглядит моложе многих своих ровесниц. Она продолжает выступать и гастролировать с концертами. Нет так давно певица побывала в Алтайском крае. Несколько дней она провела, наслаждаясь живописными пейзажами. В соцсети исполнительница народной песни делится снимками с собственных выступлений, а также кадрами с разными известными людьми, с которыми ее сталкивает судьба.

Увидеть фото Бабкиной с семьей — большая редкость. С возлюбленным Евгением Гором она строит отношения уже давно, но официально в брак они так и не вступили. Разница в возрасте в 30 лет не мешает им быть счастливыми. На днях артистка приехала отдыхать на Кипр. Она опубликовала фото, на котором запечатлена в обнимку с возлюбленным. При этом Надежда Георгиевна позировала без макияжа, не стесняясь демонстрировать морщинки.

Певица осталась верна своему стилю и облачилась в льняную рубашку с цветным принтом. Образ она дополнила, элегантно повязав на голове платок. «Мы на Кипре. Море тут красивое», — лаконично подписала Бабкина снимки. Поклонники восхитились тому, как выглядит артистки. Другие не стали скрывать, что завидуют ее счастью. На фото она продемонстрировала настоящую идиллию с избранником. «Надежда Георгиевна и Евгений какие вы загорелые», «Как он возмужал. Не выглядит моложе Нади», «Такая красивая пара!», «С молодым мужем», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что от первого мужа у Бабкиной есть взрослый сын Данила. Он стал юристом, а также подарил артистке внуков: Георгия, Веру и Марфу.

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Евгений Горзвездные семьиНадежда Бабкинафото без макияжа

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69-летняя Бабкина показала идиллию с возлюбленным на отдыхе
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