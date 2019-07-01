Звездный стиль

Рудковская выбрала платье российского бренда для Недели моды в Париже

Продюсер также сменила укладку. Большинство подписчиков рады, что звезда отказалась от челки.

Рудковская выбрала платье российского бренда для Недели моды в Париже
Яна Рудковская. Фото: globallookpress

Яна Рудковская отправилась в Париж, чтобы поддержать российского дизайнера Ульяну Сергеенко. День у продюсера обещает быть насыщенным: она посетит четыре показа и две выставки. Среди дизайнеров принято перед показом предоставлять наряды свое марки звездам и гостям.

Ульяна Сергеенко прислала продюсеру короткое нежно-розовое платье, которое подчеркивает грудь и открывает длинные ноги. Перед выходом Рудковской сделали новую укладку и макияж в салоне от известного модного дома Balmain.

Подписчики восхитились новым образом Яны Рудковской. Фанатки остались в восторге от платья, цвет которого хорошо подходит к блонду. Больше всего поклонницы похвалили укладку. По мнению многих, Рудковской не идет прядь у лица.

«Наконец-то, нет этой челки-селедки. Красивое фото!», «Яна, вам идет эта строгая и стильная прическа. Чёлка дешевит ваш образ», «Ну наконец-то очень удачная укладка!» — написали в комментариях.

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звездный стильПарижУльяна СергеенкоЯна Рудковская

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Рудковская выбрала платье российского бренда для Недели моды в Париже
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