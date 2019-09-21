Рудковская в алом платье-макси появилась на светском мероприятии в Париже

Яна Рудковская всегда находится в центре событий. Продюсер сопровождает своих подопечных на светских мероприятиях. Не так давно вместе с Димой Биланом она побывала на «Новой волне», где каждый день выходила в свет в разных мини-платьях, демонстрируя стройные ноги. А с наступлением осени стартовали Недели моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. А как известно, Яна никогда не пропускает стол важных мероприятий.

На днях она приехала во Францию, где остановилась в роскошном отеле. Вскоре девушка отправилась на светское мероприятие, организованное компанией Chanel. Рудковская пришла в знаменитую Оперу Гарнье, где открылся новый театральный сезон. Она выбрала по такому случаю платье-макси алого цвета с баской и бантом. Наряд позволил блондинке оголить плечи и шею, поэтому она надела множество аксессуаров. Образ Яна дополнила круглым белым клатчем.

Вечер завершился изысканным ужином. Продюсер разглядывала интерьер и декорации, которые вызвали у нее восторг. А вот поклонники были восхищены нарядом Рудковской. Они одарили ее комплиментами. «Очень красивая локация и вы на ней шикарно смотритесь», «Золушка», «Так редко видим вас в красном. Вы прекрасны!», «Очень элегантная и тонкая!», «Яна, выглядите как королева в собственном дворце!», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее Яну подвергли критике за слишком короткие наряды. Пользователи Сети считают, что в 44 года мини-платья носить непозволительно. Однако продюсер не стала реагировать на колкости злопыхателей. Она даже заметила, что получает больше лайков, когда показывает свои ноги.

А вам понравился образ Рудковской?