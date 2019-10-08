Яна Рудковская пожаловалась на безумный график

На своей страничке в Instagram телеведущая и музыкальный продюсер посетовала на насыщенные трудовые будни. Рабочий график Яны Рудковской такой плотный, что за столом она оказывается только утром — завтрак ее главная еда.

«Сложная неделя, так что завтракаем плотно!» – прокомментировала она.

Рудковская сообщила о том, что в настоящее время готовит два концерта Димы Билана, которые запланированы на 6-7 ноября в Крокус Сити-Холле. Также идет подготовка девяти новогодних ледовых шоу- с балетом «Золушка». Представления пройдут с 27 декабря по 2 января на «ВТБ ДИНАМО Арене», рассчитанной на 90 тысяч зрителей.

«А еще мы готовим 12 шоу «Лебединое Озеро», которое пройдет с 3-8 января в Ледовом дворце – ожидаем 95 тысяч зрителей! -поделилась Яна. — Ждите много потрясающих релизов новых треков Димы Билана, группы «Градусы», Юлианны Карауловой и Владислава Рамма».

Судя по планам, которые значатся в ежедневнике у продюсера, на работе одна пропадает с утра до ночи. Не стоит забывать о съемках реалити-шоу «Cупер-Яна», премьера которого ожидается совсем скоро.

Традиционно, публикация Яны Рудковской по-разному подействовала на подписчиков. Одни посочувствовали ее плотному рабочему графику и пожелали сил и терпения. Многие отметили, что завтракает продюсер как королева. Она довольно часто делится снимками, сделанными во время завтраков и неизменно стол шикарно сервирован.

Этот факт стабильно заставляет подписчиков задавать один и тот же вопрос: «Как вам удается быть такой стройной?».

Секрет у Рудковской простой: спорт и много работы. Эти правила привиты даже маленькому сыну Яны. Гном Гномыч давно все свободное время проводит на льду и гастролирует со своей программой, сообщает сайт Актуальные новости.