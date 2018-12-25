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Яна Рудковская облачилась в пышное платье, которое уже надевала в этом году

Яна Рудковская облачилась в пышное платье, которое уже надевала в этом году Яна Рудковская. фото: globallook.com
Супруга Евгения Плющенко полюбила наряд от дизайнера Александра Терехова.

Яна Рудковская не скрывает, что ее гардеробной может позавидовать любая женщина. Преимущественно в шкафу у продюсера хранятся вечерние платья от именитых дизайнеров. Жена Евгения Плющенко всегда тщательно подбирает себе образ для каждого светского раута. Несколько дней назад состоялась премьера нового ледового шоу «Лебединое озеро», над которым трудился ее супруг. В постановке принимают участие артисты балета, а также сын Яны и Евгения — пятилетний Александр.

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25 декабря Рудковская предложила своим подписчикам отгадать, какое новогоднее шоу она с мужем поставит в следующем году. К публикации продюсер прикрепила красочное фото. В кадре она позирует на фоне декораций в пышном голубом платье со шлейфом и держит за руку сына, облаченного в костюм Щелкунчика.  Поклонники восхитились нарядом Яны. Многие назвали ее Золушкой и предположили, что новое шоу будет посвящено именно этой сказочной принцессе. Другие вспомнили, что уже видели девушку в этом наряде.

В этом году Рудковская уже примеряла небесно-голубое платье от дизайнера Александра Терехова. Именно в нем она отпраздновала свой день рождения в январе. Возможно, что наряд стал одним из самых любимых для звезды, поэтому она вновь его надела. И это не удивительно, так как и поклонники продюсера считают, что платье очень идет Яне. «Фантастический образ», «Золушка», «Как платье вам идет», «Пора на бал», — высказали свое мнение подписчики.

фото: instagram.com/rudkovskayaofficial
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Тэги:
звездный стильЯна Рудковская

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Яна Рудковская облачилась в пышное платье, которое уже надевала в этом году
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