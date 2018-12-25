Яна Рудковская облачилась в пышное платье, которое уже надевала в этом году
Яна Рудковская не скрывает, что ее гардеробной может позавидовать любая женщина. Преимущественно в шкафу у продюсера хранятся вечерние платья от именитых дизайнеров. Жена Евгения Плющенко всегда тщательно подбирает себе образ для каждого светского раута. Несколько дней назад состоялась премьера нового ледового шоу «Лебединое озеро», над которым трудился ее супруг. В постановке принимают участие артисты балета, а также сын Яны и Евгения — пятилетний Александр.
В этом году Рудковская уже примеряла небесно-голубое платье от дизайнера Александра Терехова. Именно в нем она отпраздновала свой день рождения в январе. Возможно, что наряд стал одним из самых любимых для звезды, поэтому она вновь его надела. И это не удивительно, так как и поклонники продюсера считают, что платье очень идет Яне. «Фантастический образ», «Золушка», «Как платье вам идет», «Пора на бал», — высказали свое мнение подписчики.