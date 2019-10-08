Звездный стиль

Осенний образ: Собчак скрыла фигуру под объемным свитером

Светская львица старается даже в холодную погоду выглядеть элегантно.

Осенний образ: Собчак скрыла фигуру под объемным свитером
Ксения Собчак. фото: globallookpress.com

Ксения Собчак в середине сентября сыграла пышную свадьбу с Константином Богомоловым. Разговоры о торжестве не утихали еще несколько недель. Многие пытались понять, почему влюбленные покинули ЗАГС на катафалке, а другие обсуждали свадебные наряды телеведущей. Она сменила несколько платьев, которые сшили специально для нее. Многие знают, что светская львица обладает утонченным чувством стиля и старается избегать вульгарных образов.

Если летом Ксения позировала в легких платьях пастельных тонов, то осенью она сменила палитру своего гардероба. На днях телеведущая предстала в черном total look. Она позировала в черном закрытом платье и колготках в тон. Столь мрачный осенний образ понравился Яне Рудковской.

А на следующий день Собчак уже облачилась в вязаный свитер бежевого цвета. Он был объемным, поэтому скрыл фигуру знаменитости. К свитеру светская львица добавила юбку макси в тон с геометрическим рисунком. Волосам она придала объем, а также сделала нюдовый макияж.

Поклонникам понравился образ звезды. «Богиня», «Лук — бомба!», «Цветовое сочетание — да. А посадка не. Скрывает фигуру», «Очень крутой джемпер», «Какая красивая», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что незадолго до свадьбы появились слухи, что Собчак беременна. Поклонники заметили, что одежда сидит на ней не так идеально, как прежде. Однако на самом торжестве телеведущая станцевала эротический танец в корсете и чулках, показав, что у нее идеально плоский живот.

А вам понравился образ Ксении?

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Звездный стильКсения Собчак
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Осенний образ: Собчак скрыла фигуру под объемным свитером
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