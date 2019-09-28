Собчак показала, как шили ее подвенечное платье

Ксения Собчак показала, каким непростым был труд мастериц, которые шили ее подвенечное платье. Прежде, чем выбрать идеального мастера, она потратила немало сил.
Об этом Ксения рассказала в своем блоге и продемонстрировала в stories Instagram, как все происходило.
Таинство венчания объединяет людей до самого конца, поэтому к выбору фасона Ксения подошла со всей ответственностью. Она решила, что идеальный вариант для нее – стиль позднего средневековья с викторианским силуэтом.
Тончайшая вышивка на кружеве прорабатывалась вручную, важна была даже самая мелкая деталь.
И даже тонкую сеточку мастерица делала своими руками, аккуратно вывязывая ее традиционным крючком. Стоит ли говорить, что Ксения осталась довольна результатом.