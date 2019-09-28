Собчак показала, как шили ее подвенечное платье

Ксения Собчак показала, каким непростым был труд мастериц, которые шили ее подвенечное платье. Прежде, чем выбрать идеального мастера, она потратила немало сил.

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Об этом Ксения рассказала в своем блоге и продемонстрировала в stories Instagram, как все происходило.

Таинство венчания объединяет людей до самого конца, поэтому к выбору фасона Ксения подошла со всей ответственностью. Она решила, что идеальный вариант для нее – стиль позднего средневековья с викторианским силуэтом.

Тончайшая вышивка на кружеве прорабатывалась вручную, важна была даже самая мелкая деталь.

И даже тонкую сеточку мастерица делала своими руками, аккуратно вывязывая ее традиционным крючком. Стоит ли говорить, что Ксения осталась довольна результатом.