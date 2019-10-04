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Рудковская и Плющенко слились в поцелуе на балконе шикарного отеля

Продюсер с мужем и сыном находятся в Риме.

Рудковская и Плющенко слились в поцелуе на балконе шикарного отеля
Яна Рудковская с супругом Евгением Плющенко отправилась в Рим. Фото: globallookpress

На днях Яна Рудковская приехала в Италию, чтобы поддержать Евгения Плющенко и сына Сашу, которые вскоре представят в Риме ледовое шоу Opera on ice. Супруги поселились в роскошном отеле, в президентском номере, интерьеры которого продюсер уже показала поклонникам в Instagram.

По словам Яны, именно в этом номере когда-то снималась в фильме «Римские каникулы» сама Одри Хепберн. Теперь же российская знаменитость решила устроить здесь завтрак для всего своего звездного семейства. Супруги даже вышли на балкон номера, чтобы слиться в поцелуе — в их семье царит идиллия, пишет сайт Dni.ru

На новом снимке в соцсети Рудковская с мужем и шестилетним наследником пьют апельсиновый сок за большим, красиво сервированным столом. На белоснежной скатерти можно увидеть выпечку, чай, маленькие баночки с джемом и вазу с букетом роз. Как отметила продюсер, премьера шоу Плющенко состоится совсем скоро.

«Завтракаем сегодня с очень красивым видом на Рим, на балконе стоит статуя. А сегодня у ребят сложный день и премьера в Риме. Я увижу само шоу только завтра, так как я уже по дороге в Милан на очень красивое мероприятие. Но то, что я видела на репетициях, произвело на меня очень большое впечатление», – пишет Яна.

К слову, к зимним праздникам Плющенко и Рудковская готовят новогоднее шоу на льду. Как стало известно накануне, в те же дни, в конце декабря, детишкам покажут и новогоднюю сказку Татьяны Навки. После этого известия в Сети поползи слухи о конфликте знаменитостей, которые якобы начали переманивать друг у друга зрителей.

Навка опровергла эти пересуды. Как сообщает сайт argumenti.ru, фигуристка подчеркнула, что с Рудковской у нее сложились «здоровые отношения», а конкурировать им ни к чему.

«У нас своя ледовая сказка, у них – своя», – заявила артистка.

Яна Рудковская с супругом Евгением Плющенко. Фото: globallookpress
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Рудковская и Плющенко слились в поцелуе на балконе шикарного отеля
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