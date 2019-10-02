Собчак опубликовала кадр из готовой свадебной фотосъёмки

37-летняя Ксения Собчак опубликовала на личной страничке в Instagram понравившийся кадр, сделанный еще во время свадебной фотосессии. Перед объективном фотокамеры знаменитость предстала в белоснежном платье-бюстье и фате. А возлюбленный телеведущей — в черном классическом костюме и белой сорочке.

«Время неумолимо бежит, какие-то моменты, даже из самых счастливых дней жизни начинают забываться и вымещаться новыми радостями. О счастье напоминают фотографии», — подметила Ксения.

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Несмотря на разрыв с Максим Виторганом, бывшая невестка Эммануила Гедеоновича сохранила дружеские отношения с семьей актера. В частности, с его отцом и старшими детьми — 23-летней Полиной и 19-летним Даниилом. Еще в июле знаменитость опубликовала в Instagram видеоролик с участием двухлетнего сына Платона, поздравив наследницу Максима с днем рождения. Собчак не препятствует Виторгану видеться с их общим ребенком, кроме того, телеведущая не возражает и против общения Платона с его старшей сестрой и братом.