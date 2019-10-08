«Мне всегда мало»: Собчак пугают ленивые люди без амбиций

Самой Ксении всегда всего мало, поэтому она - стопроцентный карьерист.

Скандальная журналистка и телеведущая Ксения Собчак порассуждала в Instagram о «психопатах-карьеристах», к которым себя причисляет, и безамбициозных людях. Звезда не понимает, откуда берутся последние и почему они счастливее первых.

«Смотрю по сторонам, и меня дико пугает, сколько вокруг людей, не любящих и не готовых трудиться… Я уже заработала давно на безбедную жизнь, но мне всегда мало, хочу еще и еще, мне всегда интересно развиваться в профессии, всегда интересно учиться новому», — призналась Ксения.

В противовес ей в обществе существуют индивиды, которые ни ради зарплаты, ни ради перспектив не готовы отказаться от возможности поваляться на диване по выходным и не отменят отдых с семьей ради карьеры. Телеведущая спрашивает, как специально взрастить эти принципы в маленьком человеке. Возможно, 37-летняя Собчак имеет в виду своего ребенка, так как саму себя она вряд ли считает маленькой.

Напомним, что недавно бывший работодатель Ксении — продюсер Валерий Комиссаров — в одной из передач высказался о личностных качествах светской львицы. Он отметил, что жизнь Собчак — сплошной пиар, но при этом она живет так, как хочет, чего себе мало кто может позволить.