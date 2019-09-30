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Звездный стиль

Глюкоза подчеркнула длину ног платьем с впечатляющим разрезом

Певица устроила фотосессию со своим новым автомобилем.

Глюкоза подчеркнула длину ног платьем с впечатляющим разрезом
Глюкоза. фото: globallookpress.com

Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, обладает стройной фигурой и не боится выглядеть экстравагантно. Так, на фестивале «Новая волна» она выступила в нижнем белье, чулках и халате. В 33 года артистка занимается спортом и йогой, чтобы поддерживать себя в форме. Не удивительно, что ей хочется демонстрировать результата своих стараний. В соцсетях она часто публикует фото, на которых позирует в купальнике.

А не так давно Наталья приобрела новую машину. Похоже, что новый четырехколесный друг так нравится певице, что она решила сделать с ним фотосессию. На новом снимке она позировала рядом с черным Infiniti QX80. Сама девушка облачилась в черное платье с пикантным разрезом, который начинался на спине и переходил вниз, демонстрируя ноги знаменитости. Нижнее белье под свой наряд она надевать не стала, что придало образу пикантности.

Шпильки и неброский макияж завершили образ. «Для особенной встречи только особенный наряд», — написала артистка.

Поклонники пришли в восторг от ее образа. По их мнению, красота Глюкозы затмила новую иномарку. «Вот это девушка! Вот это ноги!», «Смело», «Какое красивое платье», «Ах, какие ножки!», «Не знаю что шикарней — автомобиль или платье!», «Это просто вау», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Глюкоза давно состоит в браке. В последнее время ходят слухи о разладе в отношениях певицы с мужем, но она их регулярно пресекает.

А вы осмелились надеть такое платье?

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ГлюкозаЗвездный стильНаталья Чистякова-Ионова
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Глюкоза подчеркнула длину ног платьем с впечатляющим разрезом
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