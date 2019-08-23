Глюкоза позировала у бассейна в черном купальнике с необычным принтом

Этим летом Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, отдыхает с семьей в Испании. Певица недавно пресекла слухи о проблемах в отношениях с супругом Александром Чистяковым. Она дала понять, что разводиться они не собираются. Артистка также воспитывает двух дочерей: 12-летнюю Лидию и семилетнюю Веру. Чтобы больше времени уделять наследницам, этим летом девушка совмещает отдых и работу.

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Не так давно Наталья побывала в Баку на фестивале «Жара». Теперь она готовится поехать в Сочи на «Новую волну». Похоже, что певица решила поймать все лучики солнца этим летом, Перед очередной поездкой она устроила фотосессию у бассейна у дома в Марбелье. Артистка позировала в черном слитном купальнике с принтом в виде диснеевской принцессы Покахонтас. Наряд подчеркнул длинные и стройные ноги Глюкозы.

«Наверное, каждая девочка в детстве мечтала стать диснеевской принцессой, хоть на денёк…» — написала она.

Образ певица дополнила алой помадой, а волосы, которые она недавно осветлила и подстригла, девушка оставила распущенными. К слову, стоит такой необычный купальник около 8 тысяч рублей. На снимок отреагировала Ольга Слуцкер. «Опять эта прекрасная», — написала она.

Поклонники тоже остались в восторге. «На мгновение показалось, что на фото Света Лобода!!

Прекрасно выглядите, Наталья!», «Красивый купальник», «Я вначале подумала, что это Лобода», «Эффектная, сексуальная и безумно красивая женщина!» — прокомментировали пост подписчики.

А вам понравился купальник Глюкозы?