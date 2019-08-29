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Глюкоза вышла на сцену «Новой волны» в нижнем кружевном белье

Певица устроила небольшую провокацию на музыкальном конкурсе.

Глюкоза вышла на сцену «Новой волны» в нижнем кружевном белье
Глюкоза/https://www.instagram.com/glukozamusic/

Конкурс молодых исполнителей «Новая волна», который проходит в Сочи, собрал весь цвет отечественного шоу-бизнеса. Каждый год событие не только становится ареной для творческого состязания, но и своеобразным подиумом, который звезды используют, чтобы продемонстрировать необычные наряды.

В нынешнем сезоне отличилась подопечная Максима Фадеева, 33-летняя певица Глюкоза. Артистка появилась на сцене в нижнем белье: ажурный бюстгалтер и такую же нижнюю часть наряда с подвязками Наташа едва прикрыла шелковой золотистого оттенка накидкой в виде халата с пышными развивающимися рукавами.

К провокационному наряду Глюкоза подобрала модные нынешним летом босоножки с высоким плетением. К фото девушка добавила кокетливый комментарий: «Специально для моих милых хейтеров. Я вас обожаю, мои пупсики». Певица добавила, что ее номер назывался «Феншуй».

Отметим, что Глюкоза довольно смело ведет свой мини-блог в Instagram, то и дело публикуя фото, открывающие все достоинства стройной фигуры. Делает Наталья и фоторепортажи из спальни, в которых участвует не только она, но и супруг артистки, бизнесмен Александр Чистяков.

Не все подписчики приветствуют такую откровенность и, бывает, обрушиваются на Глюкозу со всей строгостью, призывая ее быть более сдержанной. К такого рода нападкам певица относится с юмором, что она в очередной раз продемонстрировала новой публикацией в Сети.

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Глюкоза вышла на сцену «Новой волны» в нижнем кружевном белье
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