Звездный стиль

Глюкоза подчеркнула фигуру «золотым» платьем на одно плечо

Певица посетила премию GQ «Человек года». На церемонии работает наш специальный корреспондент.

Глюкоза подчеркнула фигуру «золотым» платьем на одно плечо
Глюкоза. фото: globallookpress.com

Во вторник, 10 сентября, в Москве состоялась ежегодная премия GQ «Человек года». В этом году будут объявлены победители в более чем 10 номинациях. На ковровой дорожке звезды отечественного шоу-бизнеса блистали в своих лучших нарядах. Сати Казанова появилась в винтажном платье от Валентина Юдашкина, а сопровождал ее муж Стефано Тиоццо. Появилась на светском мероприятии и Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза.

Девушка почти все лето провела с семьей в Испании, поэтому ее появление в Москве стало приятной неожиданностью. Она не стала изменять своему стилю. Певица предстала перед публикой в необычном вечернем платье золотого цвета. Причудливый крой оголил одно плечо артистки, а также ее стройные ноги. Глюкоза выпрямила волосы и дополнила образ босоножками на шпильке в тон наряду.

«Я — золотая рыбка сегодня», — заявила она.

Глюкоза на премии джи кью человек года. фото
Глюкоза в золотом платье на премии «Человек года». Фото: Лика Брагина

Корреспонденту Teleprogramma.pro удалось пообщаться со звездой. Она ответила на вопрос, кого бы назвала «человеком года».

«Для меня человек года — пилот, посадивший самолёт на кукурузном поле», — призналась певица и отправилась дефилировать по залу среди других гостей. Ей удалось привлечь к себе внимание с помощью яркого образа.

Отметим, что Глюкоза любит облачаться в экстравагантные наряды. На прошедшем недавно фестивале «Новая волна» она и вовсе предстала на красной дорожке в своем сценическом костюме, который состоял из нижнего белья, чулок и халата. К слову, артистка на днях отметила день рождения младшей дочери. Несмотря на сплетни, она продемонстрировала идиллию с мужем.

А вам понравился новый образ певицы?

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«Человек года»ГлюкозаЗвездный стиль

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Глюкоза подчеркнула фигуру «золотым» платьем на одно плечо
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