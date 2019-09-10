Глюкоза подчеркнула фигуру «золотым» платьем на одно плечо

Во вторник, 10 сентября, в Москве состоялась ежегодная премия GQ «Человек года». В этом году будут объявлены победители в более чем 10 номинациях. На ковровой дорожке звезды отечественного шоу-бизнеса блистали в своих лучших нарядах. Сати Казанова появилась в винтажном платье от Валентина Юдашкина, а сопровождал ее муж Стефано Тиоццо. Появилась на светском мероприятии и Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза.

больше по теме Сати Казанова в винтажном платье от Юдашкина появилась на публике с мужем Супруги посетили ежегодную премию GQ «Человек года».

Девушка почти все лето провела с семьей в Испании, поэтому ее появление в Москве стало приятной неожиданностью. Она не стала изменять своему стилю. Певица предстала перед публикой в необычном вечернем платье золотого цвета. Причудливый крой оголил одно плечо артистки, а также ее стройные ноги. Глюкоза выпрямила волосы и дополнила образ босоножками на шпильке в тон наряду.

«Я — золотая рыбка сегодня», — заявила она.

Корреспонденту Teleprogramma.pro удалось пообщаться со звездой. Она ответила на вопрос, кого бы назвала «человеком года».

«Для меня человек года — пилот, посадивший самолёт на кукурузном поле», — призналась певица и отправилась дефилировать по залу среди других гостей. Ей удалось привлечь к себе внимание с помощью яркого образа.

Отметим, что Глюкоза любит облачаться в экстравагантные наряды. На прошедшем недавно фестивале «Новая волна» она и вовсе предстала на красной дорожке в своем сценическом костюме, который состоял из нижнего белья, чулок и халата. К слову, артистка на днях отметила день рождения младшей дочери. Несмотря на сплетни, она продемонстрировала идиллию с мужем.

А вам понравился новый образ певицы?