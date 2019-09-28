Подольская в костюме в пижамном стиле предстала на отдыхе

Наталья Подольская четыре года назад стала мамой, но быстро вернулась в форму. В 37 лет певица не боится облачаться в платья и мини-шорты. А на фото с пляжа она тоже всегда выглядит бесподобно, ни в чем не уступая моделям. А недавно, выпустив новый хит «Феникс», артистка отправилась в отпуск. Вот уже несколько дней она наслаждается теплой погодой на Кипре. С собой девушка взяла множество нарядов.

Во время прогулки Наталья наслаждалась красивыми пейзажами. Она также устроила фотосессию. Певица была облачена в костюм с принтом из легкой ткани. Наряд был сшит в бельевом стиле, который в моде в этом сезоне. Несколько недель назад в подобном наряде прошлась по подиуму на Неделе моды в Лондоне Ирина Шейк. Свой образ Подольская дополнила причудливой шляпкой и шлепками. Девушке было так комфортно в наряде, что она даже станцевала в отеле, напевая свою новую песню.

«Какой крутой костюм», — заявила Анфиса Чехова. Поклонникам тоже пришелся по вкусу образ звезды. «Наталья, вы красотка! Одежда у Вас всегда подобрана со вкусом!», «Интереснейший образ!», «Надо тоже себе такой же костюмчик сшить», «Классная пижамка от Gucci», — отреагировали на пост подписчики.

Отметим, что не всегда поклонники одобряют образы Подольской. На днях она предстала в платье свободного кроя и белых туфлях, которые решила сочетать с черными капроновыми носками. Певица призналась одной из подписчиц, что так носить обувь сейчас модно. Однако многие посчитали такую моду странной и раскритиковали певицу.

А вам нравится стиль Подольской?