Наталья Подольская предстала в образе рок-певицы

Наталья Подольская не перестает удивлять своих поклонников новыми работами, клипами, нарядами. На прошлой неделе вышла новая песня «Феникс».

В Instagram артистка предложила послушать и скачать трек, а также примерить маску для соцсетей, сделанную по этой песне : огненные крылья за спиной. Наталья также выложила фото,на котором она предстала в необычном для себя образе, который больше подходит рок-исполнителям.

Возможно, это фото со съемок клипа на песню «Феникс». Секрета Подольская своим поклонникам не раскрыла. Пользователи отметили, что с таким макияжем и косичками Наталья стала похожа на американскую рок-певицу Аврил Лавин.

больше по теме Наталья Подольская призналась, что ей не хватает наглости Певице оказалось сложно обзавестись новой чертой характера.

Ранее мы рассказывали, что трек «Феникс», который уже доступен на всех онлайн-площадках. Композицию специально для нее создал Кирилл Павлов, с которым она плодотворно сотрудничает долгое время. Песня отлично раскрывается весь диапазон ее голоса. Ее супруг Владимир Пресняков помогал записывать трек.

Напомним, этим летом сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего исполнилось четыре года. В честь праздника родители устроили своему наследнику шумную детскую вечеринку, главными героями которой стали известные персонажи американских фильмов — Оптимус Прайм, Бамблби, человек-паук и капитан Америка.