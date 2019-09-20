Наталья Подольская предстала в образе рок-певицы

Наталья Подольская не перестает удивлять своих поклонников новыми работами, клипами, нарядами. На прошлой неделе вышла новая песня «Феникс».
В Instagram артистка предложила послушать и скачать трек, а также примерить маску для соцсетей, сделанную по этой песне : огненные крылья за спиной. Наталья также выложила фото,на котором она предстала в необычном для себя образе, который больше подходит рок-исполнителям.
Возможно, это фото со съемок клипа на песню «Феникс». Секрета Подольская своим поклонникам не раскрыла. Пользователи отметили, что с таким макияжем и косичками Наталья стала похожа на американскую рок-певицу Аврил Лавин.
Ранее мы рассказывали, что трек «Феникс», который уже доступен на всех онлайн-площадках. Композицию специально для нее создал Кирилл Павлов, с которым она плодотворно сотрудничает долгое время. Песня отлично раскрывается весь диапазон ее голоса. Ее супруг Владимир Пресняков помогал записывать трек.
Напомним, этим летом сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего исполнилось четыре года. В честь праздника родители устроили своему наследнику шумную детскую вечеринку, главными героями которой стали известные персонажи американских фильмов — Оптимус Прайм, Бамблби, человек-паук и капитан Америка.