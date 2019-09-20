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Наталья Подольская предстала в образе рок-певицы

Фанаты сравнили популярную исполнительницу с Аврил Лавин

Наталья Подольская предстала в образе рок-певицы
Наталья Подольская /фото: globallookpress.com

Наталья Подольская не перестает удивлять своих поклонников новыми работами, клипами, нарядами. На прошлой неделе вышла новая песня «Феникс».

В Instagram артистка предложила послушать и скачать трек, а также примерить маску для соцсетей, сделанную по этой песне : огненные крылья за спиной. Наталья также выложила фото,на котором она предстала в необычном для себя образе, который больше подходит рок-исполнителям. 

Возможно, это фото со съемок клипа на песню «Феникс». Секрета Подольская своим поклонникам не раскрыла. Пользователи отметили, что с таким макияжем и косичками Наталья стала похожа на американскую рок-певицу Аврил Лавин. 

Ранее мы рассказывали, что трек «Феникс», который уже доступен на всех онлайн-площадках. Композицию специально для нее создал Кирилл Павлов, с которым она плодотворно сотрудничает долгое время. Песня отлично раскрывается весь диапазон ее голоса. Ее супруг Владимир Пресняков помогал записывать трек.

Напомним, этим летом сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего исполнилось четыре года. В честь праздника родители устроили своему наследнику шумную детскую вечеринку, главными героями которой стали известные персонажи американских фильмов — Оптимус Прайм, Бамблби, человек-паук и капитан Америка.

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Наталья Подольская предстала в образе рок-певицы
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