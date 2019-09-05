Подольская в розовом платье-жакете продемонстрировала стройные ноги

Наталья Подольская не так давно вернулась из Сочи, где прошел конкурс «Новая волна». Певица на красной дорожке демонстрировала смелые образы от мини до прозрачных платьев. К слову, 37-летняя девушка, которая четыре года назад стала мамой, находится в прекрасной форме, поэтому может позволить себе облачаться в самые откровенные образы. Артистка любит подчеркивать свою женственность.

Уже скоро Наталья выпустит новый трек. На днях она решила подразнить поклонников. В соцсети певица опубликовала снимок из новой фотосессии. В кадре она позирует в розовом платье-жакете, выделив длинные ноги. При этом она также была облачена в цветные носки и туфли на каблуке. Необычный look смотрелся ярко и стильно. Образ дополнил яркий макияж с акцентом на глазах. Подольская стояла на белом фоне в арках.

«13 сентября выходит моя новая песня! Предлагаю угадать ее название. Подскажу только, что это название птицы», — написала она.

Одним поклонникам приглянулся неординарный наряд звезды, а другие его раскритиковали. «Наташа, это что? Новая мода такая?», «Самые красивые ноги!», «Это платье-пиджак, очень актуально», «Очень стильно и вам идёт! Такие ноги надо показывать!», «А юбку забыла», «Космическая. Внеземная», — прокомментировали пост подписчики. Что касается новой песни, то фанаты сошлись во мнении, что, скорее всего, она называется «фламинго» или «феникс».

А вам понравился образ Подольской?