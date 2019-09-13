Наталья Подольская представила поклонникам новый трек

Наталья Подольская порадовала поклонников новой песней. Артистка представила на суд слушателей трек «Феникс», который уже доступен на всех онлайн-площадках.

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Как рассказала певица, этот трек специально для нее создал Кирилл Павлов, с которым она плодотворно сотрудничает долгое время. Композитор и автор текстов ранее уже написал для Натальи композицию «Проиграл», он же сочинил слова и музыку для песен Владимира Преснякова «Ты у меня одна» и «Слушая тишину».

Новинкой, которая имеет все шансы стать настоящим хитом, Подольская поделилась с подписчиками в Instagram.

«И вот мы ее записали. Володя, конечно же, помогал мне при записи вокала. И получилась очень яркая, эмоциональная песня», – сообщила артистка порталу Teleprogramma.pro.

Наталья отметила, что в новом треке отлично раскрывается весь диапазон ее голоса, а сама она просто влюбилась в композицию.

Напомним, Владимир Пресняков и Наталья Подольская остаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Артисты не скрывают, что до сих пор влюблены друг в друга, как и много лет назад, а недавно они устроили свидание, на котором певец трогательно признался супруге в любви.