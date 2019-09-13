Музыка

Наталья Подольская представила поклонникам новый трек

Композицию «Феникс» певица записала вместе с Пресняковым.

Наталья Подольская представила поклонникам новый трек
Наталья Подольская. Фото: globallookpress

Наталья Подольская порадовала поклонников новой песней. Артистка представила на суд слушателей трек «Феникс», который уже доступен на всех онлайн-площадках.

Как рассказала певица, этот трек специально для нее создал Кирилл Павлов, с которым она плодотворно сотрудничает долгое время. Композитор и автор текстов ранее уже написал для Натальи композицию «Проиграл», он же сочинил слова и музыку для песен Владимира Преснякова «Ты у меня одна» и «Слушая тишину».

Новинкой, которая имеет все шансы стать настоящим хитом, Подольская поделилась с подписчиками в Instagram.

«И вот мы ее записали. Володя, конечно же, помогал мне при записи вокала. И получилась очень яркая, эмоциональная песня», – сообщила артистка порталу Teleprogramma.pro.

Наталья отметила, что в новом треке отлично раскрывается весь диапазон ее голоса, а сама она просто влюбилась в композицию.

Напомним, Владимир Пресняков и Наталья Подольская остаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Артисты не скрывают, что до сих пор влюблены друг в друга, как и много лет назад, а недавно они устроили свидание, на котором певец трогательно признался супруге в любви.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: globallookpress
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

InstagramВладимир ПресняковВладимир Пресняков и Наталья ПодольскаяНаталья Подольскаяновый хит

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Наталья Подольская представила поклонникам новый трек
Интересно?
Поделись с друзьями: