Жена Диброва в пляжном платье похвасталась пышным бюстом

Она подчеркнула фигуру лимонным купальником и накидкой того же оттенка.

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина накануне улетела на отдых на остров Крит. О новой поездке она рассказала поклонникам в своем блоге. Диброва отметила, что отправилась в отпуск без детей. Уточнять, составил ли ей компанию муж, модель не стала.

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В социальной сети Полина обратилась к поклонникам за помощью. Ранее на острове она не была и просила пользователей подсказать, какие достопримечательности на Крите стоит посетить в первую очередь.

«Друзья, нужна ваша помощь. Первый раз (на острове Крит – прим.), ничего не знаю. Кто был? Что делать? Какие советы. Я без детей», — написала в блоге супруга телеведущего.

Для иллюстрации новой публикации она выбрала пикантное фото, которое было сделано во время предыдущего отпуска. На снимке Диброва предстала в лимонном купальнике и пляжном платье такого же цвета. Этот наряд выгодно подчеркнул ее женственную фигуру, в особенности пышную грудь.

Нужно сказать, что поклонники Полины быстро отреагировали на ее просьбу. Большинство пользователей Сети посоветовали модели путешествовать по острову на машине, так как внимания достойна почти каждая деревушка Крита.

Напомним, летом Диброва вместе с мужем и тремя сыновьями посетила Испанию. Правда, перед вылетом в Москву она лишилась чемодана, который использовала как ручную кладь.