«Чуть не ревела»: жена Диброва лишилась чемодана

Семья Дмитрия Диброва для летнего отдыха выбрала солнечную Барселону. Его супруга Полина часто радовала поклонников снимками с курорта. Однако ее настроение резко испортилось из-за одного инцидента. В аэропорту жена телеведущего лишилась чемодана, который использовала как ручную кладь.

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В нем Полина Диброва перевозила всю свою декоративную косметику, два ремня, несколько сумок, пар обуви и некоторые украшения.

«Я в трауре. Без приключений мы не можем. Вчера, в аэропорту Барселоны мы забыли красный чемодан. Точнее сказать, перед самой посадкой, муж побежал в кафе покупать воду и еду и оставил его там. Честно говоря, вчера чуть не ревела», — поделилась переживаниями с подписчиками модель.

Полина попросила поклонников всегда быть максимально внимательными в аэропорту. Большинство подписчиков посчитали, что не стоит расстраиваться раньше времени. Пользователи Сети посоветовали жене телеведущего сделать запрос в соответствующую службу.

Напомним, Дмитрий Дибров в браке с Полиной с 2009 года. Она подарила супругу трех сыновей. При этом для телеведущего этот союз уже четвертый по счету.

Как думаете, Полине Дибровой удастся вернуть чемодан?