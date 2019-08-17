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«Чуть не ревела»: жена Диброва лишилась чемодана

Ручная кладь Полины Дибровой случайно осталась в одном из кафе испанского аэропорта.

«Чуть не ревела»: жена Диброва лишилась чемодана
Полина Диброва Фото: http://www.globallookpress.com

Семья Дмитрия Диброва для летнего отдыха выбрала солнечную Барселону. Его супруга Полина часто радовала поклонников снимками с курорта. Однако ее настроение резко испортилось из-за одного инцидента. В аэропорту жена телеведущего лишилась чемодана, который использовала как ручную кладь.

В нем Полина Диброва перевозила всю свою декоративную косметику, два ремня, несколько сумок, пар обуви и некоторые украшения.

«Я в трауре. Без приключений мы не можем. Вчера, в аэропорту Барселоны мы забыли красный чемодан. Точнее сказать, перед самой посадкой, муж побежал в кафе покупать воду и еду и оставил его там. Честно говоря, вчера чуть не ревела», — поделилась переживаниями с подписчиками модель.

Полина попросила поклонников всегда быть максимально внимательными в аэропорту. Большинство подписчиков посчитали, что не стоит расстраиваться раньше времени. Пользователи Сети посоветовали жене телеведущего сделать запрос в соответствующую службу.

Жена Дмитрия Диброва. Фото
Скриншот: https://www.instagram.com/p/B1QkQcki3lF/

Напомним, Дмитрий Дибров в браке с Полиной с 2009 года. Она подарила супругу трех сыновей. При этом для телеведущего этот союз уже четвертый по счету.

Как думаете, Полине Дибровой удастся вернуть чемодан?

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Тэги:

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«Чуть не ревела»: жена Диброва лишилась чемодана
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