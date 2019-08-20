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Полина Диброва объяснила, почему любит водить авто

Супруга известного телеведущего вспомнила, что ей пора менять права.

Полина Диброва объяснила, почему любит водить авто
Дмитрий и Полина Дибровы/instagram.com/polinadibrova/

Семья Дмитрия Диброва вернулась в Москву после отдыха в Испании. Теперь грядут рабочие будни — Дмитрия ждет новый телесезон, а его красавица-супруга займется домом и детьми.

На своей странице в соцсети Полина Диброва опубликовала фото со своими младшими сыновьями Ильей и Федором. Старший сын Александр в кадр не попал, он, похоже, и сделал этот снимок.
На фото супруга телеведущего с наследниками лежат на полу и смеются. На Полине джинсовая рубашка и светлые брюки, в руках она держит классический фотоаппарат. Мальчишки в джинсах и одинаковых футболках с рисунком улыбающейся обезьянки.

Помимо забот по дому, Полина, в первую очередь, намерена заняться своими водительскими правами — их пора обновить. По ее словам, 10 лет пролетели невероятно быстро. Это 30-летнюю женщину так удивило, что она даже подумала, что если так будет время лететь, то скоро пора будет менять паспорт.

Но пока ее больше интересуют права. Она очень любит сидеть за рулем автомобиля, получая от вождения невероятное удовольствие и расслабление.

«Сейчас не представляю свою жизнь без уединения в машине. Пожалуй, это мое единственное место уединения», — призналась Полина в Instagram.

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Дмитрий ДибровПолина Дибрователеведущий

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Полина Диброва объяснила, почему любит водить авто
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