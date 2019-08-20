Полина Диброва объяснила, почему любит водить авто

Семья Дмитрия Диброва вернулась в Москву после отдыха в Испании. Теперь грядут рабочие будни — Дмитрия ждет новый телесезон, а его красавица-супруга займется домом и детьми.

На своей странице в соцсети Полина Диброва опубликовала фото со своими младшими сыновьями Ильей и Федором. Старший сын Александр в кадр не попал, он, похоже, и сделал этот снимок.

На фото супруга телеведущего с наследниками лежат на полу и смеются. На Полине джинсовая рубашка и светлые брюки, в руках она держит классический фотоаппарат. Мальчишки в джинсах и одинаковых футболках с рисунком улыбающейся обезьянки.

Помимо забот по дому, Полина, в первую очередь, намерена заняться своими водительскими правами — их пора обновить. По ее словам, 10 лет пролетели невероятно быстро. Это 30-летнюю женщину так удивило, что она даже подумала, что если так будет время лететь, то скоро пора будет менять паспорт.

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Но пока ее больше интересуют права. Она очень любит сидеть за рулем автомобиля, получая от вождения невероятное удовольствие и расслабление.

«Сейчас не представляю свою жизнь без уединения в машине. Пожалуй, это мое единственное место уединения», — призналась Полина в Instagram.