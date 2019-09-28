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Жена Дмитрия Диброва рассказала, как ее дразнили в школе

Полина Диброва решила поделиться с подписчиками неизвестными фактами о себе.

Жена Дмитрия Диброва рассказала, как ее дразнили в школе
Полина и Дмитрий Дибровы. Фото: Мила Стриж/КП

Дмитрий Дибров и его жена Полина состоят в браке уже несколько лет и воспитывают троих сыновей. Они познакомились на конкурсе красоты, где ведущий был членом жюри, а девушка — участницей. После свадьбы Полина решила оставить карьеру модели. Но при этом продолжает делиться профессиональными фото в своем блоге. 

Недавно Полина решила рассказать подписчикам несколько неизвестных фактов о самой себе. К примеру, девушка поведала, что ее самый любимый праздник — день рождения, который она отмечает 16 июля. Она также рассказала, что у нее есть друг, с которым она поддерживает отношения с самого детства — «Мамы познакомили нас в колясках». 

Диброва призналась, что впервые влюбилась в 13 лет, в течение трех лет продолжала испытывать сильные чувства и даже вела дневник. Она добавила, что примерно в том же возрасте начала работать и сама приобрела себе мобильный телефон. 

Дмитрий и Полина Дибровы с детьми
Дмитрий и Полина Дибровы с детьми. Фото: Михаил Фролов/КП

Продолжая откровенничать, Полина рассказала, что в детстве ее дразнили. Причиной, по ее словам, становились большие зубы, задумчивость, большой рост и бюст. «Долгое время была выше практически всех мальчишек в классе. Безумно этого стеснялась и никогда не носила каблуки», — написала она. Однако тут же добавила, что в седьмом классе получила сто «валентинок» и стала лидером коллектива. 

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детство звездДмитрий ДибровДмитрий и Полина ДибровыПолина Диброва
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Жена Дмитрия Диброва рассказала, как ее дразнили в школе
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