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Игривое фото: Полина Диброва украсила декольте роскошным колье из жемчуга

30-летняя супруга Дмитрия Диброва вспомнила о том, что она не только многодетная мать, но и «Миссис Россия-2017».

Игривое фото: Полина Диброва украсила декольте роскошным колье из жемчуга
Дмитрий и Полина Дибровы/www.instagram.com/polinadibrova/

Жена ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?» часто радует подписчиков совместными снимками со своими тремя сыновьями: 9-летним Сашей, 5-летним Федором и 4-летним Ильей.

Опубликовав на своей странице в Instagram великолепное портретное фото, она вспомнила о том, что является не только многодетной матерью, но и признанной красавицей.

Как известно, Полина в 2017 году завоевала титул «Миссис Россия».

На снимке Диброва предстала не в роли домохозяйки, а в образе роковой красотки. Полина показала себя в жемчужном колье-чокере с крупными камнями, которое выгодно подчеркнуло роскошное декольте.

В пару к украшению Диброва подобрала белый песцовый палантин.

«Мама, я помню, я обещал тебе доиграть в Маинкрафт», — прошептал с утра Илья. Мне? Обещал? Хитрец! » — игриво подписала снимок Полина.

Пост не скрывает и местоположение Дибровой. Вернувшись с семьей из Испании, она сейчас проводит время в большом загородном доме на Рублевке. Кстати, он назван ее именем — «Villa Paulina».

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«Миссис Россия»Дмитрий ДибровПолина Диброва

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Игривое фото: Полина Диброва украсила декольте роскошным колье из жемчуга
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