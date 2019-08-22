Игривое фото: Полина Диброва украсила декольте роскошным колье из жемчуга

Жена ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?» часто радует подписчиков совместными снимками со своими тремя сыновьями: 9-летним Сашей, 5-летним Федором и 4-летним Ильей.
Опубликовав на своей странице в Instagram великолепное портретное фото, она вспомнила о том, что является не только многодетной матерью, но и признанной красавицей.
Как известно, Полина в 2017 году завоевала титул «Миссис Россия».
На снимке Диброва предстала не в роли домохозяйки, а в образе роковой красотки. Полина показала себя в жемчужном колье-чокере с крупными камнями, которое выгодно подчеркнуло роскошное декольте.
В пару к украшению Диброва подобрала белый песцовый палантин.
«Мама, я помню, я обещал тебе доиграть в Маинкрафт», — прошептал с утра Илья. Мне? Обещал? Хитрец! » — игриво подписала снимок Полина.
Пост не скрывает и местоположение Дибровой. Вернувшись с семьей из Испании, она сейчас проводит время в большом загородном доме на Рублевке. Кстати, он назван ее именем — «Villa Paulina».