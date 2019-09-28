Стильный монохром: Навка отметилась в белоснежном костюме на отдыхе

Татьяна Навка является настоящей труженицей. Хоть она давно и завершила карьеру в спорте, девушка продолжает выступать на льду. Она каждый год организовывает красочные ледовые шоу. При этом в 44 года фигуристка выглядит очень молодо. Она не боится делать фото без макияжа, а также всегда подбирает для себя лаконичные и стильные образы. Однако недавно из-за неудачного наряда поклонники решили, что супруга Дмитрия Пескова беременна, но спортсменка их домыслы опровергла.

Похоже, что Навка не готова к холодам. В соцсети она опубликовала летнее фото, на котором запечатлена у бассейна. Фигуристка в кадре позирует в белоснежном костюме. Костюм и блузка были подобраны в одном цвете. Монохром девушка разбавила солнцезащитными очками, а также туфлями на шпильке кремового цвета. Наряд подчеркнул стройную фигуру знаменитости.

«Осень на улице, лето в душе!!!» — написала Татьяна.

Фото было сделано в Турции, где еще недавно спортсменка выступала со своим шоу. Поклонники восхитились элегантным образом звезды. «Таня, какая вы молодая, красивая, а ножки просто дух захватывает. Как же повезло вашему супругу!», «Супердевушка!!! Трудяжечка! Красавица, мы с дочкой вас обожаем!», «Татьяна, вы прекрасны», «Королева», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что сейчас Навка готовит новое шоу «Спящая Красавица. Легенда Двух Королевств». В нем примет участие и ее пятилетняя дочь Надежда. Кроха уже уверенно стоит на коньках. В красивом сценическом костюме девочка снялась для рекламного ролика. По мнению поклонников, она копия своей мамы.

А вам понравился образ Татьяны?