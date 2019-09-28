Звездный стиль

Стильный монохром: Навка отметилась в белоснежном костюме на отдыхе

Спортсменка поделилась красочными летними фото.

Стильный монохром: Навка отметилась в белоснежном костюме на отдыхе
Татьяна Навка. фото: globallookpress.com

Татьяна Навка является настоящей труженицей. Хоть она давно и завершила карьеру в спорте, девушка продолжает выступать на льду. Она каждый год организовывает красочные ледовые шоу. При этом в 44 года фигуристка выглядит очень молодо. Она не боится делать фото без макияжа, а также всегда подбирает для себя лаконичные и стильные образы. Однако недавно из-за неудачного наряда поклонники решили, что супруга Дмитрия Пескова беременна, но спортсменка их домыслы опровергла.

Похоже, что Навка не готова к холодам. В соцсети она опубликовала летнее фото, на котором запечатлена у бассейна. Фигуристка в кадре позирует в белоснежном костюме. Костюм и блузка были подобраны в одном цвете. Монохром девушка разбавила солнцезащитными очками, а также туфлями на шпильке кремового цвета. Наряд подчеркнул стройную фигуру  знаменитости.

«Осень на улице, лето в душе!!!» — написала Татьяна.

Фото было сделано в Турции, где еще недавно спортсменка выступала со своим шоу. Поклонники восхитились элегантным образом звезды. «Таня, какая вы молодая, красивая, а ножки просто дух захватывает. Как же повезло вашему супругу!», «Супердевушка!!! Трудяжечка! Красавица, мы с дочкой вас обожаем!», «Татьяна, вы прекрасны», «Королева», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что сейчас Навка готовит новое шоу «Спящая Красавица. Легенда Двух Королевств». В нем примет участие и ее пятилетняя дочь Надежда. Кроха уже уверенно стоит на коньках. В красивом сценическом костюме девочка снялась для рекламного ролика. По мнению поклонников, она копия своей мамы.

А вам понравился образ Татьяны?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильМодные трендыТатьяна Навка
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Стильный монохром: Навка отметилась в белоснежном костюме на отдыхе
Интересно?
Поделись с друзьями: