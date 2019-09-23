Навка без макияжа и укладки поделилась домашним фото

Татьяна Навка этим летом гастролировала с ледовым шоу, но также успевала отдыхать и проводить время с семьей. Осень тоже выдалась очень насыщенной. Спортсменка стала ведущей премии «Человек года», а также вместе с мужем посетила свадьбу друзей. Фигуристка ведет домашнее хозяйство и вкусно готовит. Как оказалось, девушка не так давно успела собрать урожай из слив, яблок и груш.

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В соцсети Навка опубликовала фото, на котором запечатлена дома на кухне. Она позировала в черной футболке с принтом. Волосы девушка просто собрала в хвост, а от макияжа отказалась. В руках Татьяна держала чашку с чаем.

«Кроме варенья и компотов мы часто завариваем фруктовые чаи, чтобы использовать пользу фруктов по максимуму», — призналась спортсменка. «В этот раз я сделала чай с яблоками и цитрусовыми. Заряд витаминов и бодрости обеспечен!», — добавила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 44-летняя Навка. А Алика Смехова призналась, что тоже отведала ее урожай. «Яблочки у вас очень вкусные, нам тоже досталось», — заверила она. А поклонники одарили фигуристку комплиментами. «Танечка, ты на фото как девочка супер хорошо выглядишь», «А вы совсем простая, просто симпатичная хозяюшка», «Без макияжа такая молоденькая», «Прям девочка», «Быть естественной — это так актуально Татьяна», — прокомментировали пост подписчики.

А вы дома варите компоты из фруктов?