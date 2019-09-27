ЗВЕЗДЫ

Пятилетняя дочь Навки выйдет с ней на лед во время шоу

Надя Пескова получила работу в новом проекте мамы.

Пятилетняя дочь Навки выйдет с ней на лед во время шоу
Татьяна Навка на открытии ГУМ-Катка на Красной площади. Фото: КП/Евгения Гусева

Татьяна Навка представила поклонникам новую участницу ее ледового шоу. Как сообщила фигуристка в Instagram, вместе с ней на лед выйдет ее младшая дочь Надя Пескова.

Пока пятилетняя девочка приняла участие в съемках промо-ролика сказки «Спящая Красавица. Легенда Двух Королевств». Навка опубликовала видео с дочерью и заявила, что очень гордится наследницей.

В ролике Надя предстает на льду в сценическом костюме. Девочка буквально светится от счастья. Видно, что ей очень нравится ее «сказочный» наряд и украшение в виде короны на голове.

«В этой сказке состоится дебют одной юной фигуристки! Да, моя Надюша будет участвовать!» – подписала видео Татьяна.

Навка отметила, что ребенок пока не воспринимает шоу как серьезную работу. Несмотря на то, что сниматься ей пришлось допоздна, Надя отлично справилась с поставленной задачей. Ей очень понравилось это интересное и увлекательное занятие.

Напомним, пятилетняя Надежда занимается не только фигурным катанием, но и балетом. Весной звездная мама отправила дочь заниматься в частную балетную школу, а когда девочка вернулась к занятиям после летних каникул, показала в соцсети фото с ее тренировки.

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Instagramледовое шоуНадя ПесковаТатьяна Навка
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Пятилетняя дочь Навки выйдет с ней на лед во время шоу
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