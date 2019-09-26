Навку заподозрили в беременности из-за неудачного наряда

Татьяна Навка счастлива в браке с Дмитрием Песковым. У них подрастает общая дочь Надежда. Также у спортсменки есть взрослая дочь от прошлых отношений Саша Жулина. 44-фигуристка прекрасно справляется с материнством, а также успевает не только воспитывать наследницу, но и строить карьеру. Однако на днях поклонники заподозрили, что знаменитость снова беременна. Виной всему фото, которое она опубликовала в соцсети.

В кадре Навка позирует в белом платье свободного кроя. Она стоит у бассейна прогнувшись в спине и опустив взгляд вниз. Из-за неудачного наряда и неестественной позы спортсменки поклонники начали обсуждать возможную беременность девушки.

«Вы беременны!», «Танюш, вы ждете ребенка», «Тут явно две полоски», «Танечка, вы такая элегантная на фото… как будто ждёте малыша… Если это так, я держу за вас кулачки», «Танечка, вы в интересном положении, если да то я за вас рада», «Татьяна, а может ещё сыночка или третью дочку?? Вы такая хорошая мама», — стали писать подписчики.

Сама Навка не стала реагировать на домыслы. Она посвятила свой пост Анастасии Заворотнюк, о которой говорят в обществе весь сентябрь. Ходят разные слухи о состоянии актрисы. Одни уверены, что она находится в коме, а другие утверждают, что девушка просто борется с раком. Татьяна считает, что не нужно лезть в семью, если они не хотят о чем-либо говорить. По ее мнению, личное всегда должно оставаться личным. Напомним, что недавно дочь Заворотнюк впервые высказалась о случившемся. Она поблагодарила всех за поддержку.