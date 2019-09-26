ЗВЕЗДЫ

Навку заподозрили в беременности из-за неудачного наряда

Поклонники решили, что спортсменка возможно ждет ребенка.

Навку заподозрили в беременности из-за неудачного наряда
Татьяна Навка. фото: globallookpress.com

Татьяна Навка счастлива в браке с Дмитрием Песковым. У них подрастает общая дочь Надежда. Также у спортсменки есть взрослая дочь от прошлых отношений Саша Жулина. 44-фигуристка прекрасно справляется с материнством, а также успевает не только воспитывать наследницу, но и строить карьеру. Однако на днях поклонники заподозрили, что знаменитость снова беременна. Виной всему фото, которое она опубликовала в соцсети.

В кадре Навка позирует в белом платье свободного кроя. Она стоит у бассейна прогнувшись в спине и опустив взгляд вниз. Из-за неудачного наряда и неестественной позы спортсменки поклонники начали обсуждать возможную беременность девушки.

«Вы беременны!», «Танюш, вы ждете ребенка», «Тут явно две полоски», «Танечка, вы такая элегантная на фото… как будто ждёте малыша… Если это так, я держу за вас кулачки», «Танечка, вы в интересном положении, если да то я за вас рада», «Татьяна, а может ещё сыночка или третью дочку?? Вы такая хорошая мама», — стали писать подписчики.

фото: instagram.com/tatiana_navka/

Сама Навка не стала реагировать на домыслы. Она посвятила свой пост Анастасии Заворотнюк, о которой говорят в обществе весь сентябрь. Ходят разные слухи о состоянии актрисы. Одни уверены, что она находится в коме, а другие утверждают, что девушка просто борется с раком. Татьяна считает, что не нужно лезть в семью, если они не хотят о чем-либо говорить. По ее мнению, личное всегда должно оставаться личным. Напомним, что недавно дочь Заворотнюк впервые высказалась о случившемся. Она поблагодарила всех за поддержку.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

беременность и родыЗвездный стильТатьяна Навка
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Навку заподозрили в беременности из-за неудачного наряда
Интересно?
Поделись с друзьями: