Навка высказалась о частной жизни звезд на примере Заворотнюк

На фоне не стихающих новостей о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк, пространный, но вполне «читаемый» по контексту пост, опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram Татьяна Навка. Фигуристка поразмышляла о частной жизни звезд и поведении коллег, стремящихся попиариться на бедах других.

По словам звезды, радостным событием очень хочется поделиться со всем миром, но вот, когда случается что-то плохое, требуется время, чтобы во всем разобраться, найти выход в одиночестве, вдали от бурлящего мира. Поведение же людей, уверена звезда, в эти моменты зависит от сущности человека, его порядочности, воспитания и такта. Кто-то, мол, стремится попиариться на чужих проблемах, другие разглагольствуют, давая бесполезные советы.

«В век информационной свободы и технологий, люди забывают, что все мы люди, даже публичные и знаменитые, в первую очередь люди, а потом уже все остальное. И немного человечности, такта, вежливости и воспитания не помешало бы информационным ресурсам и пространствам!», — подчеркивает звезда.

Впрочем, одной из главных тем в комментариях стала возможная беременность Навки. Все из-за снимка, которым артистка сопроводила эту публикацию. Так что продолжать тему невмешательства в личную жизнь звезд получилось не совсем, поскольку пришлось отрицать надуманные предположения о грядущем пополнении.

Напомним, недавно Татьяна Навка вступила в полемику со своими подписчиками из-за планов мужа Заворотнюк на участие в ледовом шоу.