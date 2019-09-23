Нетребко продемонстрировала стройные ноги в рваных мини-шортах

Анна Нетребко осенью приехала с семьей в Нью-Йорк, где у нее своя квартира. Именно там обычно живет певица зимой. 18 сентября оперная дива отпраздновала свое 48-летие. В этот день она выступила на сцене в образе блондинки, а потом смогла насладиться вечером с близкими. До октября артистка будет находиться в США. Там стоит жаркая погода, поэтому звезда продолжает выгуливать летние наряды.

Накануне Нетребко с мужем и своей сестрой Натальей посетила мюзикл «Мулен Руж». Для выхода в свет она облачилась в платье в горошек и шляпку. Певица осталась в восторге от красочного шоу.

А на следующий день оперная дива отправилась гулять по городу. На этот раз она уже была облачена в джинсовые рваные мини-шорты. К ним она надела коричневую майку с принтом, шляпку с небольшими полями, сумку через плечо и черные сандалии со стразами. Анна прокатилась на машине по Бруклинскому мосту, а затем подошла к причалу, чтобы сесть на водный мотоцикл. «Готовы? 29 градусов», — отметила она, обращаясь к друзьям.

Поклонники пришли в восторг от образа оперной артистки. Они отметили, что она выглядит очень стройной. «Аннушка, у вас прикид пиратки», «Как интересно и приятно видеть обычные шорты с сандалиями как очень комфортный прогулочный костюм», «Какая стройная девушка!», «У вас, Анна, ещё и такая одежда имеется? Во всех нарядах хороша!», «Вау, как тепло, шикарно выглядите!» — прокомментировали пост подписчики.

А вам понравился образ Нетребко?