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48-летняя Анна Нетребко показала цветы и другие подарки в день рождения

Оперная певица была окружена вниманием близких с самого раннего утра и до позднего вечера.

48-летняя Анна Нетребко показала цветы и другие подарки в день рождения
Анна Нетребко/instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Оперная дива Анна Нетребко показала в своем блоге, каким был ее день рождения. Первый сюрприз в 6 утра певице преподнесла ее сестра Наталья Эскильдсен. Она собственноручно испекла торт, зажгла на нем свечи и подарила его Анне.

В 9 утра прибыл огромный букет роз от супруга певицы Юсифа Эйвазова.

«Спасибо тебе, мое счастье! Очень тебя люблю!» — сказала она.

Потом последовал подарок от сына Тьяго, который нарисовал для мамы открытку с тортиком, сердечками и шариками. Ну а далее, видимо, пошла целая череда сюрпризов, поскольку певица показала в Сети настоящую цветочно-подарочную выставку. В экстравагантной шляпе из красных перьев певица поблагодарила всех за внимание и поздравления.

Напомним, Анне Нетребко исполнилось 48 лет. Свой день рождения она провела в Нью-Йорке, выйдя вечером на сцену «Метрополитен-оперы».

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48-летняя Анна Нетребко показала цветы и другие подарки в день рождения
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