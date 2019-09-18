Яркая блондинка: Нетребко сменила имидж в свой день рождения

Анна Нетребко одна их тех женщин, которые приковывают к себе взгляды. Оперная певица обладает утонченным чувством стиля. Даже при том, что она обладает нестандартной фигурой, артистка всегда выглядит стильно. Она умеет подбирать правильные наряды, играть с цветами и дополнять образы аксессуарами. 18 сентября ей исполнилось 48 лет. С этим событием ее поздравили родные и коллеги.

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С самого утра именинница получает сообщения с теплыми словами. Супруг Юсиф Эйвазов и сын певицы Тьяго записали для нее трогательное видео, которое она увидела сразу, как проснулась. Нетребко находится в Нью-Йорке, где у нее есть своя квартира. В столь знаменательный день она готовилась выйти на сцену Метрополитен оперы. Артистка записала видео перед своим выступлением, в котором поблагодарила всех за поздравления.

«Всем большой привет! Это уже стало традицией, что в свой день рождения я работаю на сцене Метрополитен оперы. Прекрасная традиция! Огромное спасибо вам всем за пожелания, поздравления. Я еще не успела все посмотреть и прочитать, но обязательно сделаю этого сегодня вечером после репетиции», — сказала именинница.

Она предстала в платье фиолетового цвета и с ярким макияжем. Ко всему прочему, Нетребко стала блондинкой, чем сильно удивила поклонников. Ее волосам придали объем и завили в кудри. Поклонники поразились такой резкой смене имиджа. «Как же вам обалденно блондинкой! Ну просто шик!», «Я вас не узнала! Любви и счастья вам», «Очень красивая! Вначале и не узнала!!! С днём Рождения!», «Какая же вы красивая!», — прокомментировали пост подписчики.

А вам нравится новый цвет волос Анны?