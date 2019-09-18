Киркоров назвал Нетребко «несравненной», поздравляя с 48-летием

Оперная певица и народная артистка России Анна Нетребко отмечает день рождения. С праздником исполнительницу поздравили сын Тьяго и муж Юсиф Эйвазов, записавшие трогательное видеообращение. Не менее прочувствованное послание артистке подготовил и Филипп Киркоров.

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Давний друг и коллега Нетребко опубликовал в Instagram большой коллаж из кадров, на которых он запечатлен вдвоем с певицей или вместе с ее семьей. На сменяющие друг друга фото и видео поп-король наложил композицию, которую он исполняет вместе с оперной дивой.

«С днем рождения, несравненная Анна! Музыки другой в вселенной нет такой! Лети, я слышу Голос твой», – написал Киркоров.

Поклонники с готовностью присоединились к Филиппу, написав Нетребко искренние пожелания здоровья и новых грандиозных успехов на сцене. А кое-кто из фанатов даже отметил, что такая женщина, как Анна, могла бы стать для певца идеальной супругой.

В день своего 48-летия Анна Нетребко на видео в соцсети неожиданно перевоплотилась в блондинку, представ в платье фиолетового оттенка, с завитыми локонами и ярким макияжем. Пусть это был просто новый сценический образ артистки, поклонникам он очень понравился.