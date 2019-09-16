Словно близнецы: Нетребко и ее сестра предстали в одинаковых платьях

Анна Нетребко много путешествует. Лишь в августе ей удалось отдохнуть несколько недель с семьей. Сначала она побывала в Баку, а потом в Сочи. Возвращаться к работе оперной диве не хотелось, но подвести своих поклонников она не могла. Артистка успела дать несколько концертов и отпраздновать день рождения сына Тьяго в Берлине. Не так давно она приехала в Нью-Йорк, где у нее есть квартира.

больше по теме Нетребко показала, как отпраздновал день рождения сын Тьяго Оперная дива прокатилась с именинником на теплоходе в Берлине и прошлась с ним по магазинам.

Как оказалось, в самом туристическом городе Америки Анна проводит время со своей сестрой Наташей. В соцсети она опубликовала короткое видео, на котором запечатлена с ней. Девушки прошлись по магазинам и примерили одинаковые наряды. В кадре они позируют в черных платьях с гороховым принтом и глубоким декольте.

«Нет мы не двойняшки — просто любим одинаковые платья», — написала Нетребко.

Однако поклонники сошлись во мнении, что сестры действительно очень похожи. Они восхитились их выбором нарядов. «Какие вы прекрасные сестрички!», «Мы словно две половинки одной красивой и веселой картинки», «Ах вы, кокетки!», «Хорошенькие обе, просто чудо», «Точно не близнецы?», «Очень идут платья вам!», «Словно смонтировали, как похожи, поразительно», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что 14 сентября Анна трогательно поздравила сестру с днем рождения. Примечательно, что возраст Наташи певица решила не озвучивать. Отметим, что у артистки запланировано несколько выступлений в США, поэтому она вернется в Россию только в конце октября.

А вы как считаете, Нетребко похожа с сестрой?