Мелания Трамп прибыла на рабочую встречу в элегантном платье с «фонариками»

20 сентября Дональд Трамп совместно с супругой Меланией организовали рабочие переговоры с премьер-министром Австрии Скоттом Моррисом. Перед общественностью Мелания предстала в элегантном голубом платье-миди от австралийского крупного бренда Scanlan Theodore – супруга Дональда специально обратилась именно к этой марке одежды, тем самым продемонстрировав гостям свое широкое расположение. Присутствующие на мероприятии отметили строгость наряда первой леди. Несмотря на отсутствие ярких элементов декора, платье выгодно подчеркнуло фигуру Мелании. Акцент на талии в виде тонкого пояса позволил супруге президента визуально увеличить длину ног. Рукава-фонарики же придали платью шарма.

Отметим, что в выборе обуви Мелания Трамп не изменила себе – как и прежде, для торжественного случая первая леди выбрала остроносые бежевые лодочки от Кристиана Лабутена.

На вечернем торжественном ужине жена Дональда Трампа также появилась в голубом платье, но на этот раз оно опускалось до пола, его цвет был значительно ярче, а исполнено оно было из более летящей ткани. Эксперты отмечают, что фасон был придуман и реализован французским дизайнером J Mendel. Изюминкой наряда стали прозрачные рукава и волнистые оборки по периметру юбки.