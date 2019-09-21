Звездный стиль

Мелания Трамп прибыла на рабочую встречу в элегантном платье с «фонариками»

Для приема премьера-министра Австрии и его супруги жена Дональда Трампа выбрала голубой цвет облачения.

Мелания Трамп прибыла на рабочую встречу в элегантном платье с «фонариками»
Мелания Трамп/Фото: https://www.instagram.com/p/B2o0MDqA53J/

20 сентября Дональд Трамп совместно с супругой Меланией организовали рабочие переговоры с премьер-министром Австрии Скоттом Моррисом. Перед общественностью Мелания предстала в элегантном голубом платье-миди от австралийского крупного бренда Scanlan Theodore – супруга Дональда специально обратилась именно к этой марке одежды, тем самым продемонстрировав гостям свое широкое расположение. Присутствующие на мероприятии отметили строгость наряда первой леди. Несмотря на отсутствие ярких элементов декора, платье выгодно подчеркнуло фигуру Мелании. Акцент на талии в виде тонкого пояса позволил супруге президента визуально увеличить длину ног. Рукава-фонарики же придали платью шарма.

Отметим, что в выборе обуви Мелания Трамп не изменила себе – как и прежде, для торжественного случая первая леди выбрала остроносые бежевые лодочки от Кристиана Лабутена.

На вечернем торжественном ужине жена Дональда Трампа также появилась в голубом платье, но на этот раз оно опускалось до пола, его цвет был значительно ярче, а исполнено оно было из более летящей ткани. Эксперты отмечают, что фасон был придуман и реализован французским дизайнером J Mendel. Изюминкой наряда стали прозрачные рукава и волнистые оборки по периметру юбки.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

деловая встречаМелания ТрампМелания Трамп платьенарядобраз
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мелания Трамп прибыла на рабочую встречу в элегантном платье с «фонариками»
Интересно?
Поделись с друзьями: