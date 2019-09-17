Мелания Трамп облачилась в кремовый костюм от Dior для особого случая

Мелания Трамп уже 14 лет состоит в браке с Дональдом Трампом. Когда бизнесмен стал президентом США, то его избранница стала первой леди. Со своими обязанностями девушка справляется безукоризненно. Раньше она была моделью и дефилировала на мировых подиумах. Теперь избранница президента то и дело демонстрирует безупречный стиль одежды, когда появляется на публике.

Как известно, Мелания очень любит наряды светлых оттенков. Очень часто она отдает предпочтения белым костюмам или вечерним платьям. Летом первая леди США также часто выбирает яркие образы и, конечно, дополняет их туфлями на шпильке. Поклонники сравнивают ее стиль с Кейт Миддлтон. Хотя большая любительница белого цвета — это золовка герцогини Кембриджской Меган Маркл.

Последний раз Трамп и его супруга появлялись на публике в связи с траурным событием — в Америке вспомнили жертв трагедии 11 сентября, когда были разрушены башни-близнецы. Однако позже в Белом доме собрались гости уже по торжественному случаю. Дональд вручил бейсболисту Мариано Ривере Президентскую медаль Свободы. Для такого особого случая Мелания выбрала лаконичный брючный костюм кремового цвета от Dior, который дополнила футболкой телесного цвета и туфлями-лодочками в тон.

Поклонники пришли в восторг от элегантного образа первой леди. «Прекрасный костюм», «Какая красивая», «Настоящая первая леди», «Потрясающий образ, а брюки — шик», «Она выглядит просто потрясающе. Очень нравится костюм с пыльным розовым топом», — высказались пользователи Сети.

А вам понравился образ Мелании?