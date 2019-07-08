Звездный стиль

Мелания Трамп предстала перед публикой в белом платье от Ralph Lauren

Элегантный образ первой леди США дополнили туфли Christian Louboutin.

Мелания Трамп предстала перед публикой в белом платье от Ralph Lauren
Мелания Трамп / Global look press

Мелания Трамп — икона стиля не только для большинства американок, но и для многих женщин по всему миру. За модными образами и нарядами первой леди США пристально следит не только общественность, но и критики.

В этот раз 49-летняя супруга президента США появилась на публике в платье-халате белого цвета от Ralph Lauren, а ее образ дополнили элегантные бежевые туфли-лодочки от Christian Louboutin. Президентскую чету засняли после их прибытия в Белый дом на вертолете из Нью-Джерси, где они провели минувшие выходные.

Новые фотографии Мелании Трамп уже появились на ее фанатских страничках в соцсети Instagram.

Стоит отметить, что в последнее время первая леди США все чаще отдает предпочтение белому цвету в одежде. Так, на Дне независимости она появилась в белоснежном платье с цветными горизонтальными полосами.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что в Словении установили статую, посвященную Мелании Трамп. Однако далеко не всем местным жителям понравилась скульптура. Многие даже назвали ее «позором».

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Мелания Трамп предстала перед публикой в белом платье от Ralph Lauren
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