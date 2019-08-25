НОВОСТИ

Оттенок крем-брюле: Мелания Трамп облачилась в Gucci для встречи с первой леди Франции

Для официального визита супруга американского президента выбрала стильное миди-платье нежного оттенка.

Оттенок крем-брюле: Мелания Трамп облачилась в Gucci для встречи с первой леди Франции
Мелания Трамп блистала во время светской встречи во Франции. Фото: globallookpress.com

Мелания и Дональд Трампы прибыли во Францию, в курортный город Биарицц, где состоялась их встреча с главой государства Эмманюэлем Макроном и его женой Брижит в рамках саммита G7.

Для официального визита 49-летняя Мелания Трамп выбрала стильное платье Gucci, декорированное плиссировкой, длиной чуть ниже колен оттенка крем-брюле. Наряд супруга американского лидера дополнила серебристыми туфлями на каблуке Christian Louboutin.

«Люблю, как она представляет США на светских раутах»; «Очень элегантная»; «Плиссировка на платье делает Меланию еще стройнее», – отреагировали поклонники супруги Дональда Трампа.

«Хозяйка» мероприятия, 66-летняя Брижит Макрон, облачилась в бежевое мини-платье, вызвав неодобрение пользователей Сети.

Подписчики аккаунта @alwaysmelania считают, что супруга Дональда Трампа выглядела более элегантно, чем леди Макрон. По мнению пользователей Сети, первая леди Франции должна скрывать ноги, которые «выглядят как палки», и брать пример с Мелании Трамп, которая всегда одета уместно и стильно.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

GucciБрижит МакронЗвездный стильМелания Трамп

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Оттенок крем-брюле: Мелания Трамп облачилась в Gucci для встречи с первой леди Франции
Интересно?
Поделись с друзьями: