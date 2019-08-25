Оттенок крем-брюле: Мелания Трамп облачилась в Gucci для встречи с первой леди Франции

Мелания и Дональд Трампы прибыли во Францию, в курортный город Биарицц, где состоялась их встреча с главой государства Эмманюэлем Макроном и его женой Брижит в рамках саммита G7.

Для официального визита 49-летняя Мелания Трамп выбрала стильное платье Gucci, декорированное плиссировкой, длиной чуть ниже колен оттенка крем-брюле. Наряд супруга американского лидера дополнила серебристыми туфлями на каблуке Christian Louboutin.

«Люблю, как она представляет США на светских раутах»; «Очень элегантная»; «Плиссировка на платье делает Меланию еще стройнее», – отреагировали поклонники супруги Дональда Трампа.

«Хозяйка» мероприятия, 66-летняя Брижит Макрон, облачилась в бежевое мини-платье, вызвав неодобрение пользователей Сети.

Подписчики аккаунта @alwaysmelania считают, что супруга Дональда Трампа выглядела более элегантно, чем леди Макрон. По мнению пользователей Сети, первая леди Франции должна скрывать ноги, которые «выглядят как палки», и брать пример с Мелании Трамп, которая всегда одета уместно и стильно.