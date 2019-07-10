Звездный стиль

Мелания Трамп выбрала для деловой поездки джинсовое платье

Образ первой леди США дополнили замшевые туфли-лодочки.

Мелания Трамп выбрала для деловой поездки джинсовое платье
Мелания Трамп / global look press

Мелания Трамп — не только супруга президента США, но и икона стиля как в Штатах, так и за их пределами. За модными образами первой леди следят как многочисленные поклонники, так и эксперты.

Очень часто Меланию критикуют за слишком яркие наряды, которые она выбирает для важных мероприятий. В этот раз жена американского президента решила отказаться от ярких цветов, выбрав для деловой поездки в Западную Вирджинию простое платье на пуговицах длины миди из темного денима. Образ первой леди США дополнил коричневый ремень и туфли-лодочки из замши на высоком каблуке.

Новые фотографии Мелании Трамп уже появились как на официальной странице супруги американского президента в Instagram, так и в фанатских аккаунтах.

Первая леди США всегда старается выглядеть элегантно. Так, ее вместе с мужем засняли журналисты по возвращению из Нью-Джерси. С трапа вертолета Трамп сошла в платье-халате белого цвета от Ralph Lauren и в нюдовых туфлях-лодочках от Christian Louboutin. Модные эксперты отмечают. что в последнее время Мелания полюбила белые цвета в одежде.

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Мелания Трамп выбрала для деловой поездки джинсовое платье
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