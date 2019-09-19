Звездный стиль

Словно йети: Лолита появилась на сцене в «странном» наряде от Игоря Гуляева

Певица исполнила композицию «Папа», растрогав поклонников.

Словно йети: Лолита появилась на сцене в «странном» наряде от Игоря Гуляева
Лолита Милявская. фото: globallookpress.com

Лолита Милявская сейчас переживает не самый лучший период в жизни. Певица в июле внезапно объявила, что рассталась с возлюбленным. Несколько недель женщина безутешно плакала, а потом взяла себя в руки, побыв немного в одиночестве в своем доме. До сих пор окончательно артистка не пришла в себе. Она признавалась, что Дмитрий Иванов сам от нее ушел. Звезда считает, что могла избежать такого печального конца, если бы они обратились во время к психологу.

Несмотря на все невзгоды, Лолита продолжает работать и все свои эмоции выплескивает на сцене. На днях она выступила на сцене в рамках проекта «Три аккорда». Певица исполнила душещипательную композицию «Папа». При этом перед публикой артистка появилась в весьма необычном наряде. Она была облачена в короткое платье свободного кроя с принтом и бахромой по низу. В таком наряде Милявская напоминала йети.

Сама она с иронией отозвалась о своем образе.

«Это снято из зала на концерте „Три Аккорда“. Вчера в одном месте слова забыла. Спасибо Андрею Дроздову у рояля, поймал. Мой любимый Гуляев придумал мне странный наряд, в котором легко жить», — написала Лолита.

Поклонники отметили, что причудливое платье очень идет певице. Они также были растроганы ее исполнение лирической композиции. «До мурашек», «Шикарно! И песня, и Лолита», «Вы настоящая до последней капли, ноты, звука! Очень люблю», «Песня очень понравилась, трогательная, жизненная», «В этом наряде девочка-девочка», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Милявская и раньше облачалась в наряд Игоря Гуляева. Она любит заглядывать к нему в магазин и выбирать необычные костюмы и платья.

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Словно йети: Лолита появилась на сцене в «странном» наряде от Игоря Гуляева
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