Лолита о расставании с мужем: «Дима сам от меня ушел, и я не знаю, как жить дальше»

В финальный день конкурса «Новая волна» певица решилась откровенно рассказать о своем расставании с мужем Дмитрием Ивановым после 10 лет совместной жизни.

Лолита поделилась с корреспондентом портала Teleprogramma.pro Ликой Брагиной, что переживает не лучшее время, но не может обижаться на своего четвертого супруга.

— Я — не сильная женщина, как и всем, мне бывает мучительно больно, и я не знаю, как жить дальше. Я слушаю многих психологов, есть потрясающий Михаил Лабковский. Ставлю его лекции на ночь и утром просыпаюсь обновленной, вроде бы с промытыми мозгами. А потом проходит день, все это выветривается, и я понимаю, что какие бы мудрые советы тебе не давали, пока ты не проживешь свою боль, ничего не уйдет.

— Вас очень поддерживают все ваши коллеги и друзья, та же Анжелика Варум написала очень трогательный пост…

— Я счастлива, что у меня есть такие друзья. Это решает уже полдела. А вторая половина за мной – не разочаровать друзей, не остаться в их памяти какой-то ноющей, стареющей, жирной алкоголичкой – как пишут в интернете. Огромное спасибо всем за поддержку!

— Брошенные и обиженные женщины ведут себя по-разному. А вы какая?

— Если бы вы спросили у Дмитрия Иванова, какая я, то вот ответ – по полночи совершенно ужасных смс-ок, за которые на утро очень стыдно. Потом я извиняюсь и говорю, что меня сорвало. Наверное, есть такие люди, которые после расставания прекрасно улыбаются друг другу, остаются хорошими друзьями, но я не видела таких отношений бывших. Поэтому, я совершаю варварскую глупость, и потом мне за нее бывает стыдно, но Дима к этому очень мудро относится, он все понимает. Я всегда говорила и говорю, что, несмотря на то, что Дима младше на 12лет, он всегда был мудрее меня. И шаг, который он совершил – достаточно мудрый. Я не могу обижаться на Диму, потому что он прав, по сути, в этом его сила. Он сказал, что уходит от меня и это нормально. Произнести в глаза то, что является правдой. И я не буду стоять, и изображать из себя девушку «от таких, как я, не уходят!». Да от каких угодно уходят! И тут Димка прав. Но я, даже понимая его правоту, все равно пишу ужасные ночные смс-ки…

— А вы не думали перебить эту боль новой любовью?

— Нет, мой муж еще не вышел из моего сердца. Да и потом, я уже взрослая женщина. Если бы это было лет 30 назад, я бы сразу отправилась на поиски, чтобы доказать, какая я крутая. И договорилась бы с каким-нибудь крутым парнем, бодибилдером, представить его своим мужчиной. Но это все проявления детства. Я считаю, что за отношения нужно побороться, а если ничего не получается, то надо дать себе время, чтобы не испортить жизнь какому-то нормальному человеку. Клин клином не вышибается…

— У вас есть уже какие-то грандиозные планы и цели, которые помогают вам идти вперед?

— Нет, я же четвертый раз в браке, так что никаких целей себе уже не ставлю. Но знаете, когда я на днях пришла на примерку к модельеру Игорю Гуляеву, он мне сказал: «А ты знаешь, что уменьшилась на 14 сантиметров в талии с момента сольного концерта в Крокусе?!». Причина моего снижения веса понятна, как и то, что я стала намного больше нравиться визажистам, им стало легче меня красить. Причина одна – развод. Моя нервная система на стрессе отработала таким образом. Теперь я пытаюсь сохранить этот вес, хотя до тренажерного зала еще не дошла.

— Не случилось ли у вас каких-то творческих удач, новых песен на фоне этого эмоционального срыва?

— Все песни, которые выстрелили в последнее время, в том числе и «Папа», которую я спела тут, все были приобретены в процессе моего замужества, Дима был одним из первых слушателей. И так получается, что вроде как в тему выстреливают. Кто раньше песен этих не слышал, говорят: «Вот, она подтвердила развод!». Сама же я песен и стихов не пишу, не умею.

— Как будете восстанавливать силы и нервную систему?

— Первое, что сделаю, как появится свободное время – пойду к врачу психотерапевту и попрошу каких-нибудь успокоительных капельниц и витаминов. Не только я, но и многие мои коллеги не могут уснуть без снотворного. А на почве любого стресса все усиливается, и я могу сутками не есть и не спать. Так что я пойду, сдамся именно врачу психотерапевту.

— Как вас дочка поддерживает?

— Ева у меня очень мудрая девочка, поддерживает, успокаивает меня, говорит: «Мамочка, может быть тебе нужно еще поговорить с Димой?». Хотя, в семье мы стараемся эту тему не поднимать, это лишний раздражитель.

— Почему вы сейчас так раскрыли нам душу?

— Потому что у нас с Димой нет грязи в отношениях. Но мы оба считали ниже своего достоинства выносить нашу ситуацию на люди, идти куда-то на ток-шоу изливать душу. Мы дали друг другу время подумать и не приняли ни одно коммерческое предложение, из тех, что нам поступали. А их было немало. И еще, один момент, подтолкнувший меня к искренности. Последний год выдался очень страшным, много моих друзей и знакомых разошлись… Я иногда даже не из-за себя плачу, а из-за друзей, думаю: «И эта пара разошлась, и эта. Там трое детей, там двое…». Вокруг меня практически не осталось супружеских пар, и еще несколько на грани развода. Поэтому я хочу остановить хоть кого-то, чтобы люди пошли вместе к психологам, пробовать работать над отношениями. Мы с Димой тоже не работали над отношениями – в этом была наша беда. Нас не устраивали какие-то моменты друг в друге, за 10 лет много всего накопилось. Но мы не разговаривали, убегали от проблем. А надо было идти вместе к психологу и честно говорить о личном, чтобы сохранить семью. Вот почему я сегодня так откровенна.

— Вы, кажется, говорили, что у Димы уже есть новая любовь…

— Нет, подобного я точно не говорила, я не собираю сплетен. Но есть «доброжелатели», психически нездоровые девушки, которые пишут мне регулярно с разных аккаунтов разную грязь: «Слава богу, что он ее бросил. У Димы должна быть молодая жена, чтобы родить ему ребенка». Дима себя ничем не замарал, причина нашего развода не в том, что мужчина моложе меня ушел к молодой девушке. Нет, просто мы оба переутомились, оба ставили себе задачи и цели связанные лишь с работой. И оба все положили на этот алтарь. Дима на сквош, я на гастроли, и какие-то важные вещи начали уходить из отношений. А мы их не поймали за хвост, для того, чтобы просто обняться, взяться за руки и сказать: «Мы что-нибудь придумаем и все исправим!». Дима принял мудрое решение расстаться, которое, кстати, и поставило меня на место.

— Может быть, вы еще будете вместе?

— Я не могу говорить за Диму, а решение уйти от меня принял он. И сказать, будем ли снова вместе, я не могу, это нужно решать вдвоем. Может быть, я его уже настолько не устраиваю, что он скажет: «Я не хочу дважды входить в одну реку». И я буду уважать любое его желание. Пока могу сказать лишь одно: мои мозги заняты моим, пока еще не бывшим, официальным мужем!