Без прикрас: Лолита не стала скрывать красные глаза на видео

Певица показала себя в Instagram впервые после своих слез на «Новой волне».

Спустя две недели после произошедшего на конкурсе «Новая волна» певица Лолита Милявская выложила в Instagram первое видео. В ролике артистка только что вышла из душа и сушит волосы, а в это время фоном звучит студийная версия ее новой песни «Папа». Композиция грустная, и сама звезда выглядит заплаканной, но она сразу предупредила, что глаза у нее красные от шампуня, а не от слез.

«Мне нечего было снимать все эти дни, и не снимала. Выкладывать одни и те же песни с концертов? Скучно», — рассказала певица, добавив, что в последние дни готовилась к съемкам и занималась рутинной работой артиста.

Напомним, на «Новой волне» Лолита неожиданно расплакалась и не смогла закончить песню. Ее успокаивала подруга Анжелика Варум, которая после гневно высказалась о людях, приходящих в жизнь Милявской, но не умеющих ее любить. Общественность сразу поняла, что слезы певицы были связаны с недавним разводом с ее пятым мужем — Дмитрием Ивановым.

Сейчас в прессе активно муссируются детали этого разрыва, а Лолита делает вид, что больше не переживает, а просто работает дальше.

Как вы считаете, Лолита еще страдает или уже забыла о своей боли?