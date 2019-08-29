Лолита заявила, что у ее экс-возлюбленного есть другая женщина

Певица переживает расставание с теннисистом Дмитрием Ивановым. Поклонники надеются, что они помирятся, но артистка проговорилась, что он уже занят.

Лолита Милявская в 2010 году вышла замуж в пятый раз. Ее избранником стал Дмитрий Иванов, теннисист и фитнес-тренер. Девять лет они жили вместе, построили дом в Болгарии и казались идеальной парой. Еще в прошлом году певица заверяла, что наконец-то счастлива. Однако в июле артистка внезапно объявила, что рассталась с возлюбленным. Несколько недель женщина безутешно плакала, а потом взяла себя в руки, побыв немного в одиночестве в своем доме.

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В конце августа Лолита, постройневшая и похорошевшая, приехала на «Новую волну» в Сочи. Во время одной из репетиций она разрыдалась, но заверила, что это из-за ситуации с Украиной, куда ее не пускают, а не из-за развода. Анжелика Варум, которая поддержала коллегу, позже высказалась о случившемся в соцсети. Она отметила все положительные качества Милявской и призналась, что некоторые люди пользуются ее добротой. Певица заверила, что если кто-то обидит ее подругу, то этому человеку не поздоровится.

Поклонники тоже поддержали Лолиту. Некоторые, как оказалось, до сих пор надеялись, что она помирится с Дмитрием. «Лолита, миритесь уже с Димой. Брак — это не только буря страстей и океан неиссякаемой страсти. Брак — это взаимоуважение, помощь, поддержка в трудную минуту, когда молча пить чай вместе стоит миллиона алых роз, подаренных в конфетный период», — заявила одна из подписчиц звезды. Ответ артистки оказался неожиданным. «Он давно занят», — призналась она.

Стоит отметить, что раньше певица утверждала, что у них с мужем возникло много разногласий, что и послужило поводом для расставания. Она заверяла, что речи о другой женщине и быть не может. Однако теперь Лолита утверждает обратное. Поклонники попытались поддержать ее. Они считают, что Иванов просто ее не достоин.

А вы как думаете, Лолита сможет найти новую любовь?