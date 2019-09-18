Звездный стиль

Лобода в черном костюме с вышивкой появилась на свадьбе Бондарчука

Певица прилетела в Санкт-Петербург на вертолете, чтобы не пропустить торжество.

Лобода в черном костюме с вышивкой появилась на свадьбе Бондарчука
Светлана Лобода. фото: globallookpress.com

17 сентября в Санкт-Петербурге собралась добрая половина отечественного шоу-бизнеса. Федор Бондарчук и Паулина Андреева пригласили на свою свадьбу 200 человек. Они организовали торжество в строжайшей секретности. Даже место его проведения влюбленные сообщили приглашенным в последний момент. В итоге банкет прошел в Юсуповском дворце. Снимки с праздника стали редкостью, так как пользоваться телефонами гостям было запрещено.

Однако на следующий день своими впечатлениями от свадьбы поделилась Оксана Фандера. Она показала, какой чудный набор от похмелья раздали всем на празднике. Чуть позже Александр Роднянский признался, что многие гости прослезились, а Федор выглядит очень счастливым. Охранникам на банкете было велено закрывать гостей от папарацци. Однако Ксения Собчак сама показала наряд, в котором отправилась на торжество.

Не устояла и Светлана Лобода. Она прилетела в Северную столицу на вертолете. Как оказалось, на свадебный банкет певица пришла не в боди, а в очень эффектном брючном костюме черного цвета. Наряд был приталенным и расшит золотой ниткой. Брюки клеш с принтом смотрелись необычно. Образ артистка дополнила крупным ожерельем.

«Однажды … в Санкт-Петербурге. Я вам нравлюсь такая?» — поинтересовалась Лобода и добавила хэштег: свадьбы, свадьбы.

Поклонники от ее образа пришли в настоящий восторг и одарили девушку комплиментами. «О мама мия, вы прекрасны, Светлана Сергеевна», «Феерично! Очень нравится!», «Идеальна, как всегда», «Стиль офигенный», «Крутая с челкой», — прокомментировали пост подписчики. К слову, торжество обошлось Бондарчуку и Андреевой в несколько миллионов рублей.

А вам понравился образ Лободы?

 

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Звездный стильмода и стильПаулина Андреевасвадьба БондарчукаСветлана ЛободаФедор Бондарчук
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Лобода в черном костюме с вышивкой появилась на свадьбе Бондарчука
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