Оксана Фандера показала антипохмельный набор со свадьбы Бондарчука

Оксана Фандера, которая побывала на свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой, продемонстрировала, как выглядело дополнение к приглашению на праздник. Напомним, вначале место проведения торжества скрывалось от СМИ. Вероятно, и не все гости знали, где именно состоится празднование. Так, в пригласительном был размещен текст:

«Друзья, добро пожаловать в Петербург! Мы счастливы, что этот день настал. Давайте начнем. 17 сентября в 18:00 у входа в отель вас будут ожидать шаттлы, которые доставят дорогих гостей до места проведения церемонии! Не сдерживайте себя. Будьте красивыми и пьяными! Обнимаем! Федор и Паулина».

К этому сообщению, судя по фото, которым Оксана Фандера поделилась на своей странице в Instagram, прилагался «подарок»: мешочек с надписью «Набор от похмелья». Как видно на снимке, в него вошли патчи для глаз, шоколадный батончик, жевательная резинка, мятные леденцы, упаковка активированного угля, пластырь и два пакетика «Алка-Зельтцера».

Фандера снабдила фотографию такой фразой: «Я люблю этих ребят. Пусть их любит весь мир — они достойны этого!» Юмор Бондарчука и Андреевой оценили и подписчики Оксаны. «Вы великолепны со своей тонкой иронией и оценкой», «Мешочек мудрости)), я бы сказала», «Просто замечательная идея!» — поделились своими впечатлениями читатели.