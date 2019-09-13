ЗВЕЗДЫ

Максим Виторган расстался с обручальным кольцом во время свадьбы Собчак

Актер поделился с читателями мистическим совпадением.

Максим Виторган расстался с обручальным кольцом во время свадьбы Собчак
Максим Виторган. ФОто: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Похоже, судьба начинает подбрасывать максиму Виторгану недвусмысленные знаки. Не успела свадебная церемония Ксении Собчак и Константина Богомолова завершиться, бывший муж светской львицы опубликовал в своем Instagram загадочное сообщение. 

Максим Виторган
Максим Виторган. Фото: https://www.instagram.com/mvitorgan/

«Сейчас на съемочной площадке реквизиторы потеряли мое игровое обручальное кольцо… Хохочу…» — написал актер в своем «Сторис». 

Напомним, Ксения Собчак и Константин Богомолов провели церемонию бракосочетания в Музее Москвы. На торжество они приехали в черном лимузине, украшенном в стиле похоронного автомобиля. 

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Звездная свадьбаКонстантин БогомоловКсения СобчакКсения Собчак и Константин БогомоловМаксим Виторган

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Максим Виторган расстался с обручальным кольцом во время свадьбы Собчак
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