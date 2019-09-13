Цыганский стиль: Богомолов надел пеструю рубашку на свадьбу с Собчак

Пятницы, 13 сентября, на этот раз ждали с большим нетерпением многие звезды шоу-бизнеса, так как именно на этот день назначила свою свадьбу Ксения Собчак. Она решила выйти замуж за своего возлюбленного Константина Богомолова всего через несколько месяцев после развода с Максимом Виторганом. Подробности торжества она держала в тайне, поэтому накануне важного события даже изменила место проведения банкета.

больше по теме Собчак в последний момент изменила место проведения свадьбы Накануне торжественного события гостям сообщили новый адрес, где и пройдет бракосочетание.

Утром Собчак и Богомолов показали свою свадебные браслеты, а позже невеста предстала в белоснежном наряде, готовясь отправится в Грибоедовский ЗАГС. К слову, светская львица всегда любила эпатировать публику, поэтому не удивительно, что к дверям дворца бракосочетаний она приехала с женихом на катафалке. Влюбленные обменялись клятвами на глазах небольшого количества родных и близких.

Вскоре в Сети появились первые снимки, на которых запечатлены молодожены. Ксения облачилась в полупрозрачное платье с кружевом израильского дизайнера. Фату после торжественной церемонии она сняла. А вот жених выглядел необычно. К черному классическому костюму она надел черную рубашку с алым принтом. Пестрый наряд в цыганском стиле смотрелся так, будто режиссер находится на отдыхе, а не на собственной свадьбе.

Родители Богомолова приехали в ЗАГС на такси. Общаться с прессой они не стали. Ранее Собчак призналась, что решила также и обвенчаться со своим избранником. Произойдет ли это в один день с росписью пока неизвестно. В ближайшее время влюбленные приедут на территорию Музея Москвы на Зубовском Бульваре, где должно собраться около 300 гостей.

А вам понравились наряды новобрачных?